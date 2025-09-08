鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-08 21:41

美股主要指數周一 (8 日) 漲跌互現，那指、標普和費半指數小幅走揚，道瓊指數則小幅走跌，試圖從前一交易日的跌勢中反彈。最新就業數據加強市場對聯準會 (Fed) 下周降息的預期，投資人同時留意即將公布的兩項通膨指標，以判斷通膨是否會影響政策寬鬆步伐。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人押注Fed降息並聚焦通膨數據(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.9%。

標普 500 期貨上漲 0.2%，此前基準指數因擔憂聯準會 (Fed) 未及時支撐降溫的就業市場而走低。特斯拉股價在盤前交易帶動科技股走強。美國公債表現分歧，美元則延續跌勢。

歐洲 Stoxx 600 指數上漲 0.3%，能源股在油價回升支撐下領漲。不過，投資人同時關注法國政治局勢，國會即將對總理白胡 (Francois Bayrou) 進行信任投票，預期可能導致其下台。歐洲債市同步走強。

日本股市因日元走貶上揚，此前首相石破茂宣布即將辭職，市場對其接任人選與財政支出前景充滿不確定，30 年期公債下跌。

美國數據將定調 Fed 政策

美、法、日的政治與經濟不確定性，使市場更聚焦本周即將公布的美國經濟數據。交易員已完全押注 Fed 在 9 月降息，但消費者與生產者物價數據將揭示 Fed 支撐就業市場的政策空間。

Pepperstone 資深策略師 Michael Brown 警告，若勞動市場進一步疲弱，恐抑制消費支出，為股市帶來逆風。不過，他同時指出，目前人工智慧 (AI) 基礎建設投資、企業獲利穩健、貿易情勢較緩和，以及貨幣政策轉向寬鬆，都有助於支撐股市上行。

美國勞工統計局 (BLS) 將於周二 (9 日) 公布 3 月底止一年的就業數據基準修訂，預料會顯示勞動市場早在近期放緩前就已開始走弱。周四 (11 日) 將公布的消費者物價指數 (CPI) 數據則可能顯示，美國通膨降溫進展停滯，原因包括更高的進口關稅持續滲透經濟。

德意志銀行策略長 Jim Reid 表示，若本週通膨數據顯示疲弱，Fed 或有空間在下周一舉降息 2 碼 (50 個基點)；但即使數據僅符合預期，Fed 啟動降息幾乎已成定局。《彭博》策略師 Cameron Crise 直言：「無論 CPI 結果如何，都不太可能阻止 Fed 下周降息。」

歐洲央行與大宗商品動態

歐洲央行 (ECB) 預料將於周四按兵不動，但市場將緊盯總裁拉加德的談話，尋求她如何因應法國政局動盪的訊號。

大宗商品方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 日前達成協議，下月將小幅增產，消息帶動油價上揚，扭轉上周因產量預期增加而下跌的頹勢。金價則繼續走高，突破每盎司 3,600 美元關口，再創歷史新高。

截至台北時間周一（8 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.09%，至每股 354.66 美元

研究機構 Cox Automotive 最新數據顯示，特斯拉 8 月在美國電動車市場的市占率降至近 8 年來最低，首次跌破 40%，凸顯該公司在車款陳舊、競爭對手持續推新車並加大優惠下，正面臨日益嚴峻的挑戰。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 239.19 美元

分析師表示，蘋果將於本周三台灣時間凌晨 1 點 發表新款 iPhone，最大挑戰將是如何在缺乏亮點的情況下撐過新一輪產品周期，因為競爭對手已搶先把人工智慧 (AI) 功能深入導入產品與服務。不過，市場盛傳的新款「iPhone Air」可能成為最大亮點，帶動用戶換機。

AppLovin(APP-US) 早盤股價上漲 9.92%，至每股 538.89 美元

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

高盛策略師表示，隨著經濟前景保持強勁，包括小型股在內的落後者開始迎頭趕上，美國股市的創紀錄漲勢有望擴大。由 David Kostin 領導的團隊表示，到目前為止，股市的上漲主要由少數股票推動，標普 500 指數成分股中位數仍比 52 周高點低 11%。