鉅亨網編譯段智恆 2025-09-08 20:00

《路透》周一 (8 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國機器人新創宇樹科技 (Unitree Robotics) 正籌備首次公開募股(IPO)，目標公司估值高達人民幣 500 億元(合 70 億美元)，有望成為近年中國規模最大的科技股掛牌之一。

傳宇樹科技瞄準科創板掛牌 估值高達人民幣500億元(圖：REUTERS/TPG)

宇樹科技上周在其 X 帳號表示，正積極推進上市準備，並預計於第四季提交申請文件。雖未透露募資規模及具體時程，但若成功，將標誌中國監管趨嚴兩年後，境內科技企業掛牌活動的重大回暖。

計畫登陸科創板 吸引阿里騰訊吉利入股

知情人士指出，宇樹科技計畫赴上海科創板 (STAR Market) 掛牌，目前已有逾 30 家投資人。該公司今年 6 月的融資輪吸引阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、騰訊(00700-HK) 及吉利控股 (00175-HK) 等大型企業參與，凸顯市場對機器人前景的濃厚興趣。吉利已確認為投資人，但對 IPO 計畫不予置評；阿里巴巴與騰訊則尚未回覆置評請求。

根據 LSEG 數據，今年迄今，中國境內 IPO 籌資總額約 70 億美元，雖年增 40%，但與 2020 至 2023 年間動輒數百億美元的同期水準仍有落差。若宇樹科技能順利掛牌，將進一步推動北京加速扶植「科技獨角獸」留在本土市場，並為在中美貿易與科技戰陰霾下的經濟注入新動能。

估值飆升四倍 獨角獸地位受市場追捧

宇樹科技於 2016 年成立，專攻四足與人形機器人，是中國少數已實現獲利的同業。知情人士指出，公司若達成 500 億元估值，將遠高於 7 月融資時的 120 億元，顯示資本市場對其高速成長性的認可。

公司創辦人王興興今年 6 月表示，宇樹科技年營收已突破人民幣 10 億元。產品不僅是中國各大高校研究機器人的首選，也頻繁出現在娛樂與體育活動中。知情人士稱，宇樹科技憑藉產銷規模領先，具備「獨角獸」光環與產業龍頭地位，將受益於中國完善的製造供應鏈與地方政府補貼政策。