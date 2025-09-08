鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-08 20:53

綜合外媒報導，國際金價周一 (8 日) 突破每盎司 3,600 美元大關，盤中最高觸及 3,622 美元，創下歷史新高。美國最新就業數據顯示勞動市場顯著降溫，進一步強化聯準會 (Fed) 下周降息預期，推動投資人湧入黃金避險。

金價衝破3600美元大關 創歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

現貨金價一度上揚 1% 至 3,622 美元，截稿時報 3,617.79 美元；美國 12 月期金則持平在 3,657.20 美元。

‌



數據顯示，美國 8 月就業成長大幅放緩，失業率升至 4.3%，為近四年來最高水準，進一步鞏固市場對 Fed 降息的押注。CME FedWatch 工具顯示，交易員已押注下周降息 1 碼 (25 個基點) 的機率達 88%。

降息預期與避險需求齊發力

瑞士商業銀行 Swissquote 分析師 De Casa 指出：「降息預期正推動黃金需求，加上地緣政治不確定性及各國央行買盤，金價持續受支撐。」中國央行數據顯示，該行 8 月連續第 10 個月增持黃金，進一步推動需求。

市場焦點接下來將轉向本周美國通膨數據，包括周三 (10 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 和周四 (11 日) 的消費者物價指數 (CPI)，以判斷 Fed 未來降息幅度。投資人同時聚焦美國財政部即將舉行的 3 年期、10 年期及 30 年期公債標售，觀察市場資金動能。

過去三年，金價與銀價均已翻倍，主因地緣政治風險、全球貿易緊張與經濟不確定性推升避險需求。UBS 分析師 Giovanni Staunovo 則預期，金價可能在明年中前進一步漲至每盎司 3,700 美元。

川普因素增添市場動盪

金價近期兩周已大漲逾 7%，除了避險買盤與降息預期外，市場亦受到美國總統川普對 Fed 的抨擊影響。川普批評央行政策，市場對 Fed 獨立性憂慮升高，進一步刺激黃金需求。

投資人正等待法院裁決川普是否有正當理由撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)，若 Fed 決策架構被削弱，市場預料資金將加速流向黃金。高盛 (GS-US) 上周甚至推測，若 Fed 獨立性受損，金價可能飆至每盎司 5,000 美元。

此外，川普政府上周五決定將黃金條塊排除在對各國的關稅清單之外，此舉解除市場此前對黃金進口可能遭課稅的疑慮。Pepperstone 分析師 Ahmad Assiri 指出：「金價上漲是多重因素同時發力，即使短期或有震盪，中長期走勢依然穩健。」