鉅亨網編譯段智恆 2025-09-08 19:30

《路透》周一 (8 日) 報導，研究機構 Cox Automotive 最新數據顯示，特斯拉(TSLA-US)8 月在美國電動車市場的市占率降至近 8 年來最低，首次跌破 40%，凸顯該公司在車款陳舊、競爭對手持續推新車並加大優惠下，正面臨日益嚴峻的挑戰。

調查：特斯拉8月美國市占首度跌破四成 創近8年新低(圖：REUTERS/TPG)

特斯拉曾一度掌握美國超過八成動車市占，如今在 Cox 初步統計中，8 月僅占 38%，為 2017 年 10 月以來首度跌破 40%。當時特斯拉正全力擴大 Model 3 產量，如今卻因缺乏新產品陷入銷售壓力。

競爭品牌祭優惠吸引買氣

分析人士預期，美國動車銷售熱潮將持續到 9 月底聯邦稅收抵免到期為止，之後恐將降溫。對特斯拉而言，這段期間的壓力更形嚴重。Cox 完整數據顯示，7 月特斯拉市占率自 6 月的 48.7% 驟降至 42%，創下自 2021 年 3 月以來最大跌幅，當時正值福特 (F-US)Mustang Mach-E 上市。

與此同時，現代、豐田、本田、起亞等傳統車廠加大補貼，動車銷售在 7 月飆升 60% 至 120%，明顯超越特斯拉。福斯汽車 (Volkswagen)ID.4 在 7 月銷售更較前月激增 450%，主因是吸引用戶的優惠租賃方案與免費快充。

Cox 產業洞察總監 Valdez Streaty 直言：「當你還是汽車公司，卻沒有新產品時，市占就會開始下滑。」她認為此一動能將延續至 9 月。

馬斯克分心 AI 布局 市場質疑核心業務

特斯拉近年重心轉向自駕計程車與人形機器人計畫，甚至延後或取消平價電動車專案。但眼下仍是汽車銷售支撐營收。2023 年推出的 Cybertruck 反應不如預期，刷新後的 Model Y 也未能激起市場熱潮，特斯拉恐迎來連續第二年銷量下滑。

雖然 7 月特斯拉銷量仍成長 7% 至 53,816 輛，但整體市場增幅高達 24%，使其市占持續萎縮。8 月特斯拉銷量增幅更僅 3.1%，遠低於市場 14% 的整體成長。

此外，特斯拉與美國總統川普關係起伏也衝擊品牌形象。特斯拉先前曾協助川普推動政府改革，但於 5 月退出，並與川普鬧翻。投資人也擔心，特斯拉近年為維持銷售不斷降價與推優惠，正在侵蝕毛利率。