鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 00:00

‌



股價已衝高！蘋果新品發表會可能變「利多出盡」？(圖：REUTERS/TPG)

蘋果股價 8 月表現亮眼，不僅寫下一年多來最佳單月漲幅，還因美國總統川普延後關稅衝擊以及近期反壟斷裁決有利於維持 Alphabet(GOOGL-US) 支付的搜尋分潤，進一步推升買盤。上周股價再漲 3.3%，但周一早盤持平。分析師指出，除非發表會出現重大驚喜，否則股價短線難再突破。

‌



估值偏高 投資人聚焦 AI 進展

Prime Capital 投資顧問公司投資組合經理 Clayton Allison 直言：「在這波漲勢後，很難建議再加碼或建立新部位，因為我們不認為會出現能真正刺激需求的功能。如果 AI 策略持續落後，我更擔心股價風險。」

歷史數據也不利於看多者。銀行業者指出，蘋果新品發表日往往成為「利多出盡」時刻，股價當日下跌的情況屢見不鮮。在當前 AI 競爭加劇之際，若發表會無法展現具體進展，恐引發市場對其成長動能的進一步質疑。

漲多後有回檔壓力 華爾街分歧加大

自 4 月低點以來，蘋果股價已反彈 39%，但年初至今仍下跌逾 4%，相較之下，那斯達克 100 指數同期上漲 13%。摩根士丹利分析師認為，若蘋果選擇多年來罕見的調漲售價，可能為成長提供新的助力，不過多數觀點仍認為短期上行空間有限。

美銀分析師 Wamsi Mohan 在 8 月 25 日報告中指出，蘋果新品揭曉往往引發「賣在新聞」行情，但 30 至 60 天後通常會收復失地。Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 則表示：「我們仍持有蘋果，但熱情不再。股價並不便宜，上檔空間有限，除非 AI 藍圖能更清晰。長期我相信會更高，但短期很難。」