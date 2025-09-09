股價已衝高！蘋果新品發表會可能變「利多出盡」？
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (8 日) 報導，投資人原本寄望蘋果 (AAPL-US) 年度最大產品發表會能為股價再添動能，但分析師普遍警告，這場活動恐怕難以滿足市場期待。自 7 月底以來，蘋果市值已大增超過 4,500 億美元，股價上漲空間被認為有限，加上人工智慧 (AI) 布局疑慮揮之不去，市場情緒偏向謹慎。
蘋果股價 8 月表現亮眼，不僅寫下一年多來最佳單月漲幅，還因美國總統川普延後關稅衝擊以及近期反壟斷裁決有利於維持 Alphabet(GOOGL-US) 支付的搜尋分潤，進一步推升買盤。上周股價再漲 3.3%，但周一早盤持平。分析師指出，除非發表會出現重大驚喜，否則股價短線難再突破。
估值偏高 投資人聚焦 AI 進展
Prime Capital 投資顧問公司投資組合經理 Clayton Allison 直言：「在這波漲勢後，很難建議再加碼或建立新部位，因為我們不認為會出現能真正刺激需求的功能。如果 AI 策略持續落後，我更擔心股價風險。」
目前蘋果股價本益比達 31 倍，為標普 500 指數前六大成分股中第二昂貴者，僅次於輝達 (NVDA-US)。雖然蘋果在截至 6 月的第三季營收成長 10%，創下三年來最快增速，但預估接下來兩季將趨緩，與估值更便宜、成長更快的 Alphabet 和 Meta(META-US) 相比顯得吃力。
歷史數據也不利於看多者。銀行業者指出，蘋果新品發表日往往成為「利多出盡」時刻，股價當日下跌的情況屢見不鮮。在當前 AI 競爭加劇之際，若發表會無法展現具體進展，恐引發市場對其成長動能的進一步質疑。
漲多後有回檔壓力 華爾街分歧加大
自 4 月低點以來，蘋果股價已反彈 39%，但年初至今仍下跌逾 4%，相較之下，那斯達克 100 指數同期上漲 13%。摩根士丹利分析師認為，若蘋果選擇多年來罕見的調漲售價，可能為成長提供新的助力，不過多數觀點仍認為短期上行空間有限。
美銀分析師 Wamsi Mohan 在 8 月 25 日報告中指出，蘋果新品揭曉往往引發「賣在新聞」行情，但 30 至 60 天後通常會收復失地。Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 則表示：「我們仍持有蘋果，但熱情不再。股價並不便宜，上檔空間有限，除非 AI 藍圖能更清晰。長期我相信會更高，但短期很難。」
《彭博》數據顯示，目前追蹤蘋果的分析師中，推薦買進的比例不到六成，遠低於微軟 (MSFT-US) 的 97%。蘋果上周五收在約每股 240 美元，已高於市場平均 12 個月目標價 238 美元，反映出華爾街對短線續漲缺乏共識。
