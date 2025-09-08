鉅亨網編譯段智恆 2025-09-08 20:30

‌



根據《路透》周一 (8 日) 報導，分析師表示，蘋果 (AAPL-US) 將於本周二 (9 日 / 台灣時間 10 日凌晨 1 點) 發表新款 iPhone，最大挑戰將是如何在缺乏亮點的情況下撐過新一輪產品周期，因為競爭對手已搶先把人工智慧 (AI) 功能深入導入產品與服務。不過，市場盛傳的新款「iPhone Air」可能成為最大亮點，帶動用戶換機。

摺疊機缺席！蘋果發表會恐缺亮點 新款iPhone Air盼救市(圖：REUTERS/TPG)

據悉，iPhone Air 將是蘋果史上最輕薄的手機，命名呼應其筆電 MacBook Air 系列。分析師預期，蘋果需在電池與相機配置間找到平衡，並可能將售價定位在基本款 iPhone 17 與高階 Pro 系列之間，以吸引更多消費者。

薄型設計成焦點 摸索可摺疊機路線

Forrester 副總裁暨首席分析師 Dipanjan Chatterjee 指出，輕薄新機的設計或將激勵 iPhone 14 至 16 用戶升級：「近年來 iPhone 外型僅有些微調整，Air 的新鮮感可望推動用戶換機。」

分析師認為，iPhone Air 或可作為通往可摺疊 iPhone 的過渡產品，未來將結合更進化的 Siri，不過相關機型最早要到明年才可能問世。相比之下，三星已推出第七代摺疊手機，Google(GOOGL-US) 也已推出第三代，但摺疊機市占仍不足 2%，短期內也難突破 5%。不過，在中國市場，摺疊機需求較高，若蘋果能切入，將有助於扭轉市占下滑情況。

Deepwater Asset Management 合夥人 Gene Munster 指出，中價位 iPhone 歷來貢獻蘋果近四分之一營收，他預期蘋果將尋求透過提高大容量儲存版本售價來維持毛利，而非直接漲價，以避開與美國總統川普關稅政策相關的敏感議題。

AI 發展落後 Siri 改版受矚目

蘋果原計畫今年春天推出升級版 Siri，但因工程延誤而延後，轉而依賴與 ChatGPT 開發商 OpenAI 的合作來提供部分 AI 功能。與此同時，Google 的新款旗艦手機則是圍繞 Gemini AI 打造，差距明顯。據媒體報導，蘋果已與 Google 洽談，考慮將 Gemini AI 導入 Siri。

Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 表示，蘋果可能在新款 Apple Silicon 晶片上展示更強大的 AI 處理效能，未來可望支援「主動式 Siri」，在不耗盡電池的情況下自動在背景處理任務，服務全球逾 23.5 億台蘋果裝置。他說：「這可能預示更深度的系統整合，讓作業系統充分發揮晶片的 AI 處理能力。」