鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-27 12:40

AI夢想背後的財務風險 分析師：甲骨文「幾乎沒有犯錯空間」 (圖:Shutterstock)

Yahoo Finance 報導，甲骨文年初宣布與 ChatGPT 開發商 OpenAI 及日本軟銀集團 (SoftBank) 成立合資公司「星際之門」(Stargate)，共同承諾為美國 AI 基礎設施投資 5000 億美元，董事長艾里森 (Larry Ellison) 還出席總統川普 1 月在白宮的新聞發布會。此消息當時帶動甲骨文股價大幅上揚。

‌



之後，甲骨文股價隨著 AI 樂觀情緒步步走升，兩次財報公布後更激發投資人熱情。分析師預測，AI 業務將使甲骨文到 2030 年的雲端業務收入達到 1660 億美元。甲骨文 9 月狂飆期間，艾里森曾短暫成為全球首富。

然而，對 AI 的狂熱很快被疑慮取代。投資人開始擔心科技公司為 AI 投入而增加的負債，尤其當這些投資的回報不知何時兌現時。這種疑慮可從大型科技公司的信用違約交換合約（CDS）需求上看出端倪，這種金融合約允許投資人押注公司可能違約。

甲骨文的股價已從 9 月高點下跌超過 40%，但今年仍上漲約 15%。該股周五 (26 日) 收盤報每股 197.99 美元，小漲 0.25%。

AI 泡沫恐慌典型案例

標普全球 (S&P Global)Market Intelligence 分析師 Gavan Nolan 說：「隨著甲骨文這類公司發行更多債券，它們的槓桿提高，信用風險也跟著增加。」

甲骨文如今成為 AI 泡沫擔憂的焦點。彭博數據顯示，該公司今年發債近 260 億美元。其 CDS 利差正在大幅擴張，5 年期債務違約保險成本本月達到 2009 年以來新高。

甲骨文投資人及科技分析師 Cory Johnson 說：「甲骨文已成為 AI 泡沫恐慌的典型案例。」

在最新財報中，甲骨文總負債較去年增加 40%，達 1240 億美元，同時現金流出從 27 億美元升至 100 億美元。分析師指出，財報發布後，甲骨文提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中悄悄披露，從 2026 會計年度第 2 季至 2028 年間，還有 2480 億美元的額外租賃義務，主要用於資料中心，這部分並未反映在資產負債表上。

晨星 (Morningstar) 分析師 Luke Yang 表示，這意味著甲骨文執行策略時，「幾乎沒有犯錯空間」。

Yang 補充指出：「與其他大型雲端公司相比，甲骨文的自由現金流更受限制。在負債或其他融資方式方面，可利用的資源有限。」

他認為，甲骨文很快將必須依靠資料中心創造現金，但何時以及能創造多少仍不明朗，部分原因是租用甲骨文運算資源的公司仍在探索如何從 AI 中變現。

與 OpenAI 的合作帶來壓力

甲骨文與 OpenAI 的合作也成為股價壓力來源。OpenAI 占甲骨文剩餘履約義務 (RPO) 的大部分，至少 3000 億元、

Hedgeye Risk Management 分析師 Andrew Freedman 表示，投資人對 AI 需求是否如科技公司預期般龐大，仍心存疑慮，「大家擔心需求規模是否能與甲骨文現階段的投資相配，並帶來合理回報。」

甲骨文表示，如果客戶無力支付，AI 基礎建設可在短時間內重新配置給其他客戶。

同時，也有人擔心甲骨文的資料中心項目可能延遲，進一步拉長 AI 投資回報的時間點。《彭博》先前報導，甲骨文與 OpenAI 合約相關的資料中心完工日期，從 2027 年推遲到 2028 年，但甲骨文已出現否認。英國《金融時報》則報導，甲骨文在密西根最大資料中心的主要合作夥伴 Blue Owl(OWL-US)，已不再提供資金，對此甲骨文表示，已選擇其他股權合作夥伴。

CEO 換人與管理層信心

投資人的擔憂，也正值公司執行長更替之際——長期執行長 Safra Catz 9 月已轉任董事會成員，交棒給共同執行長 Clay Magouyrk 與 Mike Sicilia。