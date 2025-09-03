Fed降息與獨立性疑慮交織 美元跌勢難止
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周三 (3 日) 公布外匯策略師調查顯示，隨著市場持續關注聯準會 (Fed) 的獨立性及未來降息路徑，美元在未來數月可能持續走弱。美元今年以來兌一籃子主要貨幣已下跌近 10%，為表現最差的貨幣。
美元自今年 3 月以來遭遇大量做空操作。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，空頭倉位自那時起主導外匯市場，反映投資人對關稅、減稅與龐大支出法案的通膨效應，以及白宮多次試圖干預 Fed 的憂慮。
市場押注降息 美元弱勢延續
期貨市場顯示，投資人普遍押注 Fed 今年將再降息兩次，並可能在 2026 年初再降一次。8 月 29 日至 9 月 3 日間進行的《路透》調查中，50 名受訪策略師中有 39 人 (近八成) 預期美元空頭倉位將在 9 月底前進一步增加或維持現水準，11 人認為會減少，無人認為會出現反轉。
Rabobank 外匯策略主管佛利 (Jane Foley) 指出：「最大風險在於幾乎所有人都認為美元將走弱，這種一面倒的佈局有時值得警惕。如果美國出現大量通膨消息，美元仍可能短線反彈。」
根據調查，歐元兌美元目前在 1.17，策略師預測三個月後將升至 1.18，六個月後為 1.19，一年後升至 1.20，為 2021 年 9 月以來最高的調查中值。
白宮施壓加劇 Fed 獨立性受質疑
美元前景不僅受降息預期影響，也與 Fed 獨立性爭議高度相關。美國總統川普近期反覆施壓 Fed 主席鮑爾將利率降至 1%，並試圖以房貸詐欺指控為由撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)，挑戰總統權力的邊界。
川普提名的 Fed 理事人選、現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭 (Stephen Miran)，主張大幅降息，認為關稅對通膨影響有限，並提出改革 Fed 治理結構，賦予總統更大掌控權，包括隨時撤換 Fed 高層的權力。
滙豐銀行外匯研究主管麥克爾 (Paul Mackel) 表示：「美元將在今年底前面臨走軟壓力，這將取決於兩個因素：第一是 Fed 重啟降息循環，第二是市場對 Fed 獨立性的疑慮。」
