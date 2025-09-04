美國8月服務業「喜中帶憂」 新訂單跳升就業卻低迷
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國服務業 8 月活動加速擴張，顯示經濟最大部門在經歷數月低迷後回溫，不過就業持續疲軟，凸顯需求與勞動市場出現分歧。多項調查並指出，關稅推升的物價壓力仍是產業面臨的主要挑戰。
美國 8 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 55.0，前值 52.6
- 新訂單指數報 56.0，前值 50.3
- 僱傭指數報 46.5，前值 46.4
- 供應商交貨指數報 50.3，前值 51.0
- 存貨指數報 53.2，前值 51.8
- 價格指數報 69.2，前值 69.9
- 未完成訂單指數報 40.4，前值 44.3
- 新出口訂單指數報 47.3，前值 47.9
- 進口指數報 54.6，前值 45.9
- 庫存景氣指數報 55.5，前值 53.2
服務業活動擴張 訂單顯著增加
美國供應管理協會 (ISM) 周四 (4 日) 公布的報告顯示，ISM 非製造業指數在 8 月回升至 52，高於 7 月的 50.1，創六個月新高，也優於市場預期。該指數高於 50 代表擴張。根據《彭博》調查，這項數據僅次於少數分析師的最高估值。
推動成長的主要動能來自新訂單。ISM 新訂單指數 8 月大幅跳升至 56，比上月躍升 5.7 點，為近一年來最大增幅。商業活動指數則升至 55，創五個月高點，顯示需求面有顯著改善。ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 指出，許多受訪者提到關稅影響，部分企業更趁假期旺季前提前下單，以避免成本進一步攀升。
標普全球 (S&P Global) 同日公布的的 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則從 7 月的 55.7 降至 54.5，低於初值 55.4，但仍顯示今年第二強的擴張水準。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，製造業與服務業雙雙擴張，與第三季美國經濟折合年率成長約 2.4% 的情況一致。
在產業別方面，共有 12 個服務業分項在 8 月擴張，包括資訊、批發貿易及藝術娛樂；4 個產業則呈現萎縮。
就業持續疲軟 關稅推升通膨
儘管訂單與商業活動改善，但就業依然疲弱。ISM 服務業就業指數 8 月僅小幅變動至 46.5，連續 3 個月落在萎縮區間，為新冠疫情以來相對低迷的水準。這項數據雖然與非農就業的連動性有限，但與其他顯示勞動力需求降溫的數據一致。
美國勞工統計局 (BLS) 日前公布數據顯示，7 月失業人口首次超過職缺數，自疫情以來首見。經濟學家預估，8 月非農就業新增約 7.5 萬人，與 7 月的 7.3 萬相近，失業率可能升至 4.3%。近三個月平均新增僅 3.5 萬人，遠低於 2024 年同期的 12.3 萬人。
價格方面，ISM 的支付價格指數雖自 7 月的 69.9 降至 69.2，但仍為 2022 年底以來的次高水準，凸顯關稅壓力持續存在。分析指出，美國平均關稅水準已攀升至 1930 年代以來最高，推升進口成本，成為通膨隱憂。
威廉森強調，雖然短期需求改善，企業庫存與供應鏈狀況也相對穩健，但業界對未來一年展望悲觀，主要憂慮關稅與政策不確定性可能拖累需求並推高價格。
在這樣的環境下，聯準會 (Fed) 雖在 9 月會議前釋出可能降息的訊號，但主席鮑爾同時承認通膨風險依然存在。投資人預期，若勞動市場持續降溫，降息的機率將上升，但高企的服務業物價可能限制寬鬆步調。
