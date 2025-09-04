鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-04 23:00

美國服務業 8 月活動加速擴張，顯示經濟最大部門在經歷數月低迷後回溫，不過就業持續疲軟，凸顯需求與勞動市場出現分歧。多項調查並指出，關稅推升的物價壓力仍是產業面臨的主要挑戰。

美國8月服務業「喜中帶憂」 新訂單跳升就業卻低迷(圖：REUTERS/TPG)

美國 8 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 55.0，前值 52.6

新訂單指數報 56.0，前值 50.3

僱傭指數報 46.5，前值 46.4

供應商交貨指數報 50.3，前值 51.0

存貨指數報 53.2，前值 51.8

價格指數報 69.2，前值 69.9

未完成訂單指數報 40.4，前值 44.3

新出口訂單指數報 47.3，前值 47.9

進口指數報 54.6，前值 45.9

庫存景氣指數報 55.5，前值 53.2

圖：ISM

服務業活動擴張 訂單顯著增加

美國供應管理協會 (ISM) 周四 (4 日) 公布的報告顯示，ISM 非製造業指數在 8 月回升至 52，高於 7 月的 50.1，創六個月新高，也優於市場預期。該指數高於 50 代表擴張。根據《彭博》調查，這項數據僅次於少數分析師的最高估值。

ISM 非製造業指數在 8 月回升至 52，高於 7 月的 50.1，創六個月新高，也優於市場預期。(圖：ZeroHedge)

推動成長的主要動能來自新訂單。ISM 新訂單指數 8 月大幅跳升至 56，比上月躍升 5.7 點，為近一年來最大增幅。商業活動指數則升至 55，創五個月高點，顯示需求面有顯著改善。ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 指出，許多受訪者提到關稅影響，部分企業更趁假期旺季前提前下單，以避免成本進一步攀升。

推動成長的主要動能來自新訂單。(圖：ZeroHedge)

標普全球 (S&P Global) 同日公布的的 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則從 7 月的 55.7 降至 54.5，低於初值 55.4，但仍顯示今年第二強的擴張水準。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，製造業與服務業雙雙擴張，與第三季美國經濟折合年率成長約 2.4% 的情況一致。

標普全球 (S&P Global) 同日公布的的 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則從 7 月的 55.7 降至 54.5，低於初值 55.4。(圖：ZeroHedge)

在產業別方面，共有 12 個服務業分項在 8 月擴張，包括資訊、批發貿易及藝術娛樂；4 個產業則呈現萎縮。

就業持續疲軟 關稅推升通膨

儘管訂單與商業活動改善，但就業依然疲弱。ISM 服務業就業指數 8 月僅小幅變動至 46.5，連續 3 個月落在萎縮區間，為新冠疫情以來相對低迷的水準。這項數據雖然與非農就業的連動性有限，但與其他顯示勞動力需求降溫的數據一致。

美國勞工統計局 (BLS) 日前公布數據顯示，7 月失業人口首次超過職缺數，自疫情以來首見。經濟學家預估，8 月非農就業新增約 7.5 萬人，與 7 月的 7.3 萬相近，失業率可能升至 4.3%。近三個月平均新增僅 3.5 萬人，遠低於 2024 年同期的 12.3 萬人。

價格方面，ISM 的支付價格指數雖自 7 月的 69.9 降至 69.2，但仍為 2022 年底以來的次高水準，凸顯關稅壓力持續存在。分析指出，美國平均關稅水準已攀升至 1930 年代以來最高，推升進口成本，成為通膨隱憂。

企業均表示對關稅的擔憂。(圖：ZeroHedge)

威廉森強調，雖然短期需求改善，企業庫存與供應鏈狀況也相對穩健，但業界對未來一年展望悲觀，主要憂慮關稅與政策不確定性可能拖累需求並推高價格。