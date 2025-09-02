陸新勢力車廠8月銷量大洗牌！「零問鵬」續居前三甲 蔚來強勢回歸至老四 超車小米

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-02 16:30

中國新勢力車廠周一 (1 日) 陸續公佈 8 月交付量，榜單再次出現大洗牌。以單品牌銷售來看，8 月交付榜前三名是零跑汽車(09863-HK) 的 57066 輛、問界 40012 輛跟小鵬汽車 (09868-HK)37709 輛，前三名與 7 月保持一致，而真正大洗牌出現在第二梯隊，蔚來 (09866-HK) 成為黑馬，上月交付 31305 輛，從第六名躍升至第四，小米 (01810-HK) 汽車交付逾 30000 輛保持第五，理想 (02015-HK) 交付 28529 輛，跌至第六。

（圖：Shutterstock）

蔚來經過樂道 L90 首個完整交付月，終於邁入月銷 3 萬 + 的陣營，8 月交付新車 31305 輛，年增 55.2%，達到歷史新高。

在數據發布前夕，蔚來汽車在上周五 (8 月 29 日) 成都國際車展開幕當天也發布 2025 年極為重要的價格體系調整，幅度和力度在過去十年都相當罕見，接下來蔚來全部車型，買斷下價格全部標配 100kWh 的電池，但整車指導價格仍保持不變，75kWh 的電池不能再買斷，只能選擇租用，相當於 75kWh 車型變相降價 3.8 萬元(人民幣，下同)，以 ET5/ET5T 為例，入門價格從 33.6 萬降至 29.8 萬元，

數據證明，蔚來汽車的李斌做了件難而正確的事，從銷量 2 萬漲到 3 萬，李斌只用了兩步棋；樂道 L90 市場表現嶄露頭角，全新蔚來 ES8 預售價及 BaaS 方案進入 30 萬元區間。

過去，蔚來對標賓士、寶馬走高端路線，如今市場感受到蔚來的妥協，而這其實是蔚來對存量市場競爭階段的務實，先活下去比什麼都重要。

在蔚來用戶面對面線下溝通會上，出現了車廠老大和用戶正面交鋒的名場面。

蘇州的蔚來老車主將李斌硬控 5 分鐘，訴求直擊靈魂，涵蓋企業信用、產品迭代、用戶權益等面向。

這位來自蘇州的蔚來車主表示，推薦朋友購車後遭遇降價，銷售隱瞞調價訊息，一代車型承諾的功能未兌現，資源分配向新車傾斜，保值率崩盤，溝通管道弱化等問題。

李斌則一一進行回應稱降價非故意隱瞞，將改進一線員工溝通培訓，智能電動車行業迭代快，企業無法和盤托出所有細節，定價雖糾結但要對蔚來有利，很多老用戶也建議先顧及公司生存，資源分配會考慮新車及用戶基數大的車型，安全功能更新會持續推進。