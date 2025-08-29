多國停止向美國發送包裹 中小企業面臨成本危機
美國政府正式廢除小包裹關稅豁免政策，對全球發往美國的郵政服務造成嚴重影響，中小企業面臨成本危機。
美國政府周五（29 日）正式廢除允許價值 800 美元或以下的包裹免稅進入美國的規定。依照新政策，這些包裹將被收取 80 至 200 美元的稅金。
關於美國政府廢除該政策的原因，美國政府貿易顧問納瓦羅聲稱，廢除免稅政策可以阻止「違禁物品」流動，並帶來新的關稅收入。
目前法國、德國、義大利、印度、澳州、日本等多國郵政系統表示，將不再接受大多數寄往美國的包裹。
據《法新社》報導，英國零售商利茲 · 尼伯格說，在英國皇家郵政部門制定出一個新對策前，她已經停止向美國客戶發貨。來自美國買家的訂單佔其網店銷售額 20% 左右，這家網店銷售襪子、內衣和睡衣。
如果新關稅保持不變，她認為除了提高價格，幾乎沒有選擇：「我們的利潤太微薄，無法承受。」
康乃爾大學教授李辰（音譯）警告，郵政服務建立徵稅系統需要時間：「這不像有一個開關可以隨時打開或關閉。對消費者來說，包裹可能會延誤，因為現在所有包裹都必須清關。如果企業將關稅轉嫁出去，商品價格也會漲。」
美國企業主肯 · 休寧銷售的戶外防護服產品，在墨西哥生產，現在他不得不取消包郵服務。「美國目前沒有紡織品和製造業。」休寧說。
「未來可能會有，但到那時，我們都將失業。」
同樣，曼谷陶瓷零售商莎拉 · 路易斯 · 喬爾在遇到泰國郵政服務的問題後，試圖降低運輸成本。這迫使她利用更昂貴的跨境運輸服務向美國買家發貨，導致成本激增近 90%。
加拿大一家清潔產品公司的負責人海莉 · 馬西科特說：「這對美國客戶來說，是一個非常困惑的時刻，這場關稅戰只會傷害美國和加拿大的消費者，還有中小企業。」
