鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-29 23:40

美國 8 月消費者信心降至三個月低點，主因是關稅帶來的經濟與通膨前景憂慮升溫，加上就業市場不確定性升高，導致美國民眾對購買大宗商品的意願下降。

美8月密大消費信心探3個月低點 關稅通膨疑慮升溫(圖：REUTERS/TPG)

美國 8 月消費者信心降至三個月低點。(圖：ZeroHedge)

密西根大學周五 (29 日) 公布的終值顯示，8 月消費者信心指數降至 58.2，低於 7 月的 61.7 與初值 58.6。展望指數跌至 55.9，為三個月低點，差於初值的 57.2；現況指數亦自上月下滑至 61.7。調查期間為 7 月 29 日至 8 月 25 日。

報告顯示，消費者對物價上升的預期再次抬頭。受訪者預期未來一年物價將上漲 4.8%，高於 7 月的 4.5%，雖略低於初值 4.9%；長期 (5 至 10 年) 通膨預期則升至 3.5%，高於前月的 3.4%，但仍低於初值 3.9%。

報告顯示，消費者對物價上升的預期再次抬頭。(圖：ZeroHedge)

密大調查主管 Joanne Hsu 指出，購買耐久財與汽車的條件惡化至一年來最差，主要反映高物價與關稅因素。她並補充說，本月的信心下滑在不同年齡、收入與股票財富族群中皆有顯現。

雖然與今年 4 月和 5 月的低點相比，整體信心仍高出約 11%，但與 6 個月或 12 個月前相比，依舊低至少 10%。個人財務的現況評估下降 7%，但未來財務預期大致持穩，水準仍低於去年。

分析人士指出，消費者的焦慮主要來自就業與經濟展望。調查顯示，約 63% 的受訪者預期未來一年失業率將上升，比例高於上月，也遠高於去年同期。最新非農就業報告將於下週出爐，預計顯示就業增幅繼續放緩。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，他支持 9 月降息 1 碼 (25 個基點)，並預期未來 3 至 6 個月可能進一步降息，以支撐就業。市場普遍預期，若後續通膨數據沒有明顯惡化，Fed 在 9 月 16 至 17 日會議將啟動寬鬆循環。

值得注意的是，美國政府同日公布的 7 月個人消費支出 (PCE) 數據顯示，經通膨調整後的消費支出成長 0.3%，為 4 個月來最大增幅。核心 PCE 年增率則升至 2.9%，創 2 月以來新高，突顯物價壓力持續存在。