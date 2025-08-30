亞洲掀起比特幣儲備熱潮 國家級戰略能否成功？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-30 05:49

亞洲掀起加密貨幣投資熱潮，曾被視為「龐氏騙局」的比特幣，如今成為富豪投資組合必備選項，部分國家更考慮將其納入國家儲備。但在亞洲複雜的政經環境下，這項策略真的能成功嗎？

亞洲掀起比特幣投資熱潮，多國探索國家級儲備策略。(圖:Shutterstock)

富豪認知大轉變

亞洲家族辦公室和高淨值人士目前將約 5% 資金配置於加密貨幣。這波轉變主要受兩大因素推動。

首先是監管環境趨於明確。過去監管不確定性是機構投資人進場的最大障礙，但隨著美國《GENIUS》穩定幣法案通過，加上香港等金融中心跟進推出相關法規，更清晰的監管框架正在成形，有效降低合規風險。

新加坡 Revo Digital Family Office 投資長 Zann Kwan 指出，家族辦公室已從早期透過比特幣 ETF「試水」，轉向直接持有現貨，並視為投資組合「必備」部分。更成熟的投資人甚至開始採用基差交易、套利等市場中性策略。

瑞士銀行 (UBS) 中國財富管理主管提到，海外華人家族辦公室的第二、三代成員正積極學習虛擬貨幣，顯示財富代際交替正加速資產重新配置。從香港 Hash Key 交易所註冊人數激增，到韓國三大交易所交易量顯著成長，都顯示加密貨幣正以前所未有速度邁向亞洲主流。

國家級比特幣戰

隨著私人財富積極投入加密貨幣，亞洲政策制定者正醞釀更大膽構想——建立國家級比特幣儲備。目標是將比特幣納入國家資產負債表，對沖一般貨幣的貶值風險，吸引全球資本並在數位經濟競爭中搶得先機。

目前已有多個亞洲國家展現興趣。如不丹自 2019 年利用水力發電進行比特幣挖礦，並納入主權財富基金；越南計畫推出國家級數位資產交易所，探索將比特幣列入國家儲備；菲律賓國會提案建立一萬顆比特幣戰略儲備；香港立法會議員也呼籲政府將比特幣納入儲備資產。

面臨複雜挑戰

首先，國際通行規則缺失是最大障礙。國際貨幣基金 (IMF) 官方框架未將加密貨幣納入「官方儲備」統計，大大削弱其作為儲備資產的現實意義。

高風險國家實驗