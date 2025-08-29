短線壓回可接？高盛揭輝達3大成長引擎：2026年將有巨大上漲空間

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 16:00

當市場仍在為輝達 (NVDA-US) 短期股價表現憂心忡忡時，華爾街投行高盛已將目光投向 2026 年，根據高盛 (GS-US) 周三 (27 日) 發布研究報告指出，輝達公佈的第二季財報及第三季財測數字基本符合市場預期，但在此前股價普遍高漲的背景下，短期內恐面臨適度下行壓力，但高盛仍維持輝達的「買進」評等，並對 2026 年表現極為樂觀，認為屆時輝達將有巨大上漲空間。

短線壓回可上車？高盛揭輝達3大成長引擎：2026年將有巨大上漲空間（圖：Shutterstock） ​

高盛分析師 James Schneider 團隊將輝達 2026 年 EPS 估值設定在遠高於華爾街共識的水平，高出約 10%，並給出三大核心理由支撐這個判斷。

首先，新一代平台「Rubin」蓄勢待發。輝達下一代產品路線圖是高盛看漲觀點的核心支柱，「Rubin」已進入早期製造階段，預計在 2026 年中期實現量產。輝達管理層透露，構成 Rubin 新平台的全部六款晶片均已開始試產，雖技術細節披露有限，但管理層對 Rubin 平台在工作負載性能、效率和成本效益方面相較於 Blackwell 的巨大提升持樂觀態度。

預測模型顯示，Rubin 將在 2026 年成為輝達 GPU 出貨量的重要組成部分，開啟新一輪產品驅動的成長週期。

其次是客戶多元化，主權 AI 客戶貢獻翻倍成長。輝達的客戶基礎持續拓寬，擺脫了對少數超大規模雲端服務供應商 (CSPs) 的過度依賴，大型雲端服務商目前合計佔資料中心收入的 50%，這體現了其他客戶群的崛起。其中，非傳統客戶尤其是 AI 專案成長顯著，輝達管理層預期來自主權 AI 客戶的收入在 2025 年將超過 200 億美元，較 2024 年實現翻倍以上增長。

近年來，全球各國建設自主 AI 基礎設施的需求為輝達開闢了全新且巨大的增量市場。

最後是超大規模運算與新興需求雙輪驅動。高盛認為，輝達 2026 年的巨大上漲潛力由傳統優勢和新興機會共同驅動，既看好主權 AI 等新需求的爆發力，也相信超大規模雲端服務商將繼續加大在 AI 基礎設施上的投入，這種「雙輪驅動」格局為輝達未來的收入和獲利成長提供了高度確定性，所以給出了高於市場共識的 2026 年獲利預測，認為當前佈局短期波動是長期投資者的良機。

雖然輝達在中國業務因出口限制面臨不確定性，如 Blackwell 產品出口許可證以及 H20 產品需求等，但管理層積極與美國政府溝通，H20 禁令已解除，部分客戶許可證獲批，若相關不確定性解決，今年第三季 H20 產品在中國市場出貨量可達 20 億至 50 億美元，中國市場的潛在客戶也將有復甦空間。