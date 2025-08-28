鉅亨網編譯段智恆 2025-08-28 21:00

蘋果 (AAPL-US) 周四 (28 日) 表示，英國計劃推動行動作業系統市場競爭的改革，可能損害使用者與開發者利益，並迫使公司免費將技術分享給海外競爭對手。

蘋果批英監管新規 恐害隱私與開發者利益(圖：REUTERS/TPG)

英國競爭暨市場管理局 (CMA) 上月曾對蘋果與安卓 (Android) 母公司 Google(GOOGL-US)提出警告，要求兩大平台在應用程式分發上採取更公平的做法。CMA 正考慮將這兩家美國科技巨頭指定為「具策略性市場地位」企業，藉此在其雙頭壟斷的格局中加強監管。

蘋果表示，若被如此認定，將削弱隱私與安全保障，限制產業創新。蘋果發言人指出：「我們擔心英國正推動的這些『歐盟式規則』對使用者和開發者都有害。這種做法削弱了使用者所期待的隱私與安全保護，妨礙我們創新的能力，並迫使我們免費將技術讓渡給海外競爭者。」

若 CMA 確定授予「策略性市場地位」，將能強制蘋果與 Google 遵守一系列行為規範，以促進公平競爭。CMA 預定 10 月做出最終決定。

蘋果表示，CMA 的行動藍圖包含強制「互通性」，要求蘋果系統與第三方應用程式及服務更兼容，並推動所謂「導流」(Steering)，也就是允許開發者將用戶引導至蘋果 App Store 以外的管道進行交易。蘋果強調，這些改變可能讓使用者暴露於詐騙風險，同時削弱公司在新技術上的投資能力。蘋果也質疑 CMA 依據的證據基礎，認為調查涉及的開發者意見與問卷數據有限。

蘋果並表示，自己與三星與 Google 等廠商皆存在市場競爭，警告 CMA 的提案恐造成競爭環境不公平。