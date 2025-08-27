鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-27 21:41

‌



美股主要指數周三 (27 日) 開盤變動不大，投資人屏息以待輝達 (Nvidia) 財報。這家人工智慧 (AI) 龍頭是「美股七雄」科技股中最後一家公布業績的公司，市場聚焦其表現是否足以延續今年以來由科技板塊推動的漲勢，並成為牛市能否持續的關鍵時刻。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 市場屏息靜待輝達財報出爐(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.01%，費城半導體指數跌近 0.4%。

‌



在輝達 (Nvidia) 財報公布前夕，投資人情緒保持謹慎，美股走勢平穩，美元則反彈。市場正密切關注這家晶片大廠的業績，期望了解 AI 熱潮是否能持續推動今年股市漲勢。

標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨幾乎持平，輝達盤前上漲 0.7%，其餘「美股七雄」股價表現不一。歐洲股市在連跌數日後回穩，法國股市反彈。美元則上漲 0.3%，兌主要貨幣全面走強。美國長天期公債持續下跌，30 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.94%，法國公債跌勢加劇。

近來市場動盪不安，包括法國政治局勢不穩、美國總統川普加大對聯準會 (Fed) 的攻擊，以及新一輪關稅威脅，都曾衝擊投資人信心。不過，投資焦點已轉向輝達財報，該公司將於美股收盤後公布業績，市場期待其能釋出 AI 投資熱潮是否可持續的訊號，並關注美中角力對成長的限制。

蘇黎世保險集團首席策略師 Guy Miller 表示：「輝達是本周的焦點。我們看到 AI 溢價已有些許削弱，這次財報將決定 AI 故事是否能繼續，或是面臨重大打擊。」

選擇權市場預估，輝達財報可能帶來約 6.1% 的股價波動，相當於市值增減約 2,700 億美元，規模大於標普 500 指數中約 95% 的成分股。不過，這次隱含波動幅度仍是自 2024 會計年度第一季以來最低的一次。

市場關注的另一個不確定因素是中國業務。美國政府以國安為由限制輝達產品出口，儘管川普政府近期部分放寬管制，但北京正敦促國內客戶尋找替代供應商。The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 警告：「若財報表現不佳，可能引發大幅波動；若驚喜優於預期，主要股指則有望挑戰歷史新高。」

全球貿易與通膨壓力仍持續。川普對印度大多數進口商品徵收 50% 關稅已於周三生效，理由是懲罰印度購買俄羅斯石油。歐盟則計畫加速立法，最遲於本週通過取消所有美國工業品關稅，以滿足華府要求，作為換取美方降低歐盟汽車出口關稅的條件。

《彭博》策略師 Ven Ram 指出，美元指數當日反彈，完全收復了白宮試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 以來的跌幅，顯示市場觀感轉變。他表示：「今年稍早時，交易員似乎隨時尋找理由拋售美元，如今卻難以找到看空的說辭。賣壓出現得更短暫，買盤回流也更快。」

截至台北時間周三（27 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.47%，至每股 180.91 美元

輝達 (Nvidia) 將周三美股盤後公布 2026 會計年度第二季財報，這份成績單恰逢生成式 AI 熱潮滿兩年，市場正高度留意其成長動能是否能持續支撐股價與 AI 投資浪潮。分析師預期，公司將繳出營收年增 53% 至 459 億美元的表現，但相較過去五季動輒三位數的暴衝成長，擴張力道已明顯趨緩。

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤股價上漲 21.74%，至每股 15.88 美元

美國百貨業者柯爾百貨 (Kohl’s) 周三美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 8/2) 財報，該季獲利與營收均超越華爾街預期，並調高全年獲利目標，雖然雖然銷售仍持續下滑，加上高層人事動盪未歇，但市場解讀其多年來的轉型努力正在逐步見效。財報公布後，盤前股價飆漲逾 20%。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 0.56%，至每股 165.68 美元

Truist Securities 將超微 (AMD) 的股票評級從「持有」上調至「買入」，並將目標股價從 173 美元提升至 213 美元。Truist 分析師指出，此次升評主要歸因於資料中心及 AI 需求顯著增長。分析師指出，超微在資料中心中央處理器 (CPU)市占曾從不到 1% 躍升至約 21%，此成功經驗或預示其在繪圖處理器 (GPU) 市場挑戰輝達的潛力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：