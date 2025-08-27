AMD獲華爾街升評：AI晶片需求激增 挑戰輝達地位
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
輝達 (NVDA-US) 股價高飛之際，一直被甩在其後的 AMD(AMD-US) 似乎也開始有所發揮，在一些分析師上調評級之後，AMD 股價周二 (26 日) 上漲 2%。
Truist Securities 此前將 AMD 的股票評級從「持有」上調至「買入」，並將目標股價從 173 美元提升至 213 美元。Truist 分析師指出，此次升評主要歸因於資料中心及 AI 需求顯著增長。
過去幾年，業界聯繫人曾表示超大規模客戶僅將 AMD 技術視為輝達的「價格核對」工具。然而，最近 1 個月，情況已顯著轉變，這些客戶對大規模部署 AMD 的 AI 技術表達了「真正的興趣」，並將 AMD 視為「潛在合作夥伴」。
其今年夏天推出的 MI355 GPU 被視為未來數季的重要成長驅動力，這款加速器屬於 Instinct MI350 系列，預期將為第三季營收帶來貢獻。
分析師指出，AMD 在資料中心中央處理器 (CPU) 市場份額曾從不到 1% 躍升至約 21%，此成功經驗或預示其在繪圖處理器 (GPU) 市場挑戰輝達的潛力。儘管分析師不認為輝達會重蹈英特爾 (INTC-US) 覆轍，導致 AMD 在資料中心 GPU 市場份額如 CPU 般強勁，但他們仍預計 AMD 有望占據 10% 的數據中心 GPU 市場份額。
此外，AMD 還宣布與 IBM 建立策略合作夥伴關係，共同開發結合量子電腦與高效能運算的 「量子中心超級運算」新一代架構。此合作旨在利用 IBM 安全混合雲環境，協助企業高效擴展 AI 工作負載，鞏固 AMD 在先進運算領域的布局。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 分析師：AMD在CPU市場持續搶占英特爾市占
- 撼訊顯卡與AMD緊密合作 回收鋰事業獲Panasonic訂單將成第二動能
- 路透：美國已在輝達與AMD晶片出貨中「秘密」安裝追蹤器
- 輝達、AMD與政府共享營收 分析師憂「滑坡效應」
下一篇