鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-27 18:40

‌



輝達 (NVDA-US) 股價高飛之際，一直被甩在其後的 AMD(AMD-US) 似乎也開始有所發揮，在一些分析師上調評級之後，AMD 股價周二 (26 日) 上漲 2%。

AMD獲華爾街升評：AI晶片需求激增 挑戰輝達地位(圖:shutterstock)

Truist Securities 此前將 AMD 的股票評級從「持有」上調至「買入」，並將目標股價從 173 美元提升至 213 美元。Truist 分析師指出，此次升評主要歸因於資料中心及 AI 需求顯著增長。

‌



過去幾年，業界聯繫人曾表示超大規模客戶僅將 AMD 技術視為輝達的「價格核對」工具。然而，最近 1 個月，情況已顯著轉變，這些客戶對大規模部署 AMD 的 AI 技術表達了「真正的興趣」，並將 AMD 視為「潛在合作夥伴」。

其今年夏天推出的 MI355 GPU 被視為未來數季的重要成長驅動力，這款加速器屬於 Instinct MI350 系列，預期將為第三季營收帶來貢獻。

分析師指出，AMD 在資料中心中央處理器 (CPU) 市場份額曾從不到 1% 躍升至約 21%，此成功經驗或預示其在繪圖處理器 (GPU) 市場挑戰輝達的潛力。儘管分析師不認為輝達會重蹈英特爾 (INTC-US) 覆轍，導致 AMD 在資料中心 GPU 市場份額如 CPU 般強勁，但他們仍預計 AMD 有望占據 10% 的數據中心 GPU 市場份額。