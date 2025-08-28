美國富豪瘋「避稅購物團」！赴歐買錶省數千美元關稅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-28 00:06

‌



據《CNBC》周三 (27 日) 報導，美國對瑞士商品課徵 39% 高關稅後，富裕消費者掀起「避稅購物旅行」熱潮。一對紐約夫妻計劃赴瑞士滑雪兼買百達翡麗名錶，預算 5-7.5 萬美元，希望省下數千美元關稅成本。

美國全面性課徵關稅後，富裕消費者興起赴歐購買名錶、包包等奢侈品的避稅旅遊。(圖:Reuters/TPG)

服務富裕客戶的旅遊顧問 Erica Jackowitz 表示，近周來富人對避稅購物的興趣大增。瑞士是首選，該地擁有勞力士、伯爵（Piaget）和愛彼等品牌。法國和義大利等歐洲國家也成熱點，因為愛馬仕和 Prada 等知名品牌都在當地。而歐盟也面臨 15% 美國關稅，這也在 8 月生效。

‌



跨境物流公司 FlavorCloud 分析顯示，一只售價 1.13 萬美元的勞力士 Lady-Datejust，加上關稅後要價約 1.57 萬美元，增加 4400 美元。而豪華的瑞士手錶價格有時超過 50 萬美元，潛在關稅節省相當驚人。

紐約豪華旅遊顧問 Jack Ezon 表示，今夏客戶購物導向旅行較去年增加 48%。「面對高額關稅，每一分錢都很重要。」

不過這種策略可能失算。美國海關要求旅客申報海外購買物品，雖然每位旅客有 800 美元免稅額，但超過部分仍須繳稅。

FlavorCloud 執行長 Rathna Sharad 直言：「4000 美元的手提包、1 萬美元的手錶，會在邊境依申報評估課稅，沒辦法規避。」