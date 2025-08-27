鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 20:30

‌



美國百貨業者柯爾百貨 (Kohl’s) 周三 (27 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 8/2) 財報，該季獲利與營收均超越華爾街預期，並調高全年獲利目標，雖然雖然銷售仍持續下滑，加上高層人事動盪未歇，但市場解讀其多年來的轉型努力正在逐步見效。財報公布後，盤前股價飆漲逾 20%。

〈財報〉柯爾百貨轉型策略逐步見效！Q2營收、獲利超預期 上調全年財測(圖：REUTERS/TPG)

展望未來，柯爾百貨預估全年每股獲利 (EPS) 介於 0.5 至 0.8 美元，高於先前 0.1 至 0.6 美元的區間；對於全年淨銷售，則收斂至年減 5% 至 6% 之間，先前預估為下滑 5% 至 7%。

‌



財報超預期 股價暴漲

根據 LSEG 數據，第二季調整後每股獲利為 0.56 美元，遠高於市場預期的 0.29 美元；營收為 33.5 億美元，也優於預期的 33.2 億美元。不過，淨銷售額仍低於去年同期的 35.3 億美元，淨利為 1.53 億美元 (每股 1.35 美元)，優於去年同期的 6,600 萬美元 (每股 0.59 美元)。同店銷售較去年同期下降 4.2%，但跌幅小於分析師預期的 5%。

受此激勵，柯爾百貨股價在盤前交易一度勁揚 17%，隨後漲幅擴大至超過 20%。市值約 15 億美元的柯爾百貨，在 2021 年底仍接近 70 億美元，過去三年營收連續萎縮，股價長期低迷。

儘管如此，公司仍在積極推動改革，包括調整產品組合、降低庫存與開銷，並強化促銷策略。財務長 Jill Timm 曾表示，公司已將更多折扣擴大到自有品牌以外，並完成在全美 1,100 家門市設立 LVMH 旗下高端美妝連鎖 Sephora 專櫃，成為業績亮點之一。

人事動盪與轉型挑戰

然而，管理層的不穩定為轉型蒙上陰影。自 2022 年底前執行長 Michelle Gass 離職後，公司已歷經三位執行長。Gass 離任後，由董事會成員、前 Burlington Stores 執行長 Tom Kingsbury 接任，但他僅任職兩年便辭職。接棒的前 Michaels 執行長 Ashley Buchanan，則因涉及與個人關係廠商的合作爭議，在上任不到四個月便遭解職。

目前由自 2019 年起擔任董事的 Michael Bender 暫代執行長。他在聲明中強調，第二季成果顯示公司在 2025 年目標上的進展，透過庫存下降 5%、營運開支降低及毛利率改善，展現轉型效益。

柯爾百貨同時關閉俄亥俄州的一座電商物流中心，縮減珠寶業務規模，並削減自有品牌庫存，以便引進更多新產品。雖然銷售仍然承壓，但連續兩季獲利優於預期，顯示策略調整初見成效。