鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 02:00

《CNBC》周一 (25 日) 報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 將於周三 (27 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第二季財報，這份成績單恰逢生成式人工智慧 (AI) 熱潮滿兩年，市場正高度留意其成長動能是否能持續支撐股價與 AI 投資浪潮。分析師預期，公司將繳出營收年增 53% 至 459 億美元的表現，但相較過去五季動輒三位數的暴衝成長，擴張力道已明顯趨緩。

〈財報前瞻〉輝達Q2營收看增逾五成 聚焦Blackwell晶片與AI投資熱度(圖:Reuters/TPG)

AI 兩年爆發推升輝達市值 4 兆美元

自 2022 年底 OpenAI 推出 ChatGPT 引爆生成式 AI 以來，輝達的財務數據急速成長，營收翻 3 倍、獲利翻 4 倍。股價在兩年內暴漲 12 倍，今年迄今漲幅達 33%，上月市值突破 4 兆美元，黃仁勳與輝達幾乎成為 AI 產業的代名詞。

第一季數據中心業務占營收高達 88%，凸顯輝達已從遊戲顯卡製造商，轉型為全球 AI 運算的關鍵供應商。分析師指出，輝達的營運表現已與 AI 投資潮緊密綁定，成為整體市場氣氛的晴雨表。

Blackwell 新晶片成焦點 市場盯指引方向

輝達新一代 Blackwell 晶片在 5 月上市後，首季銷售達 270 億美元，占數據中心營收比重高達 70%，較前一季的 110 億美元大幅躍升。分析師認為，Blackwell 產品的銷售數據將是市場判斷 AI 資本支出是否持續強勁的重要依據。

根據 LSEG 統計，市場普遍預期輝達本季財報後，對下季營收將給出約 527 億美元的指引，年增率約 50%。投資人期待公司不僅「超標」還能「上修」，若出現所謂「Beat and Raise」，將可能再度點燃 AI 行情。

中國市場不確定性猶存 關注 H20 晶片出貨

儘管輝達持續鞏固技術領先，但中國市場仍存隱憂。黃仁勳近期與川普政府達成協議，若要出口中國特規 H20 AI 晶片，需將中國營收的 15% 繳交美國政府。然而，中國政府正推動雲端業者採用華為等國產晶片，恐限制 H20 需求。

KeyBanc 分析師估計，若 H20 被納入財測，將能增加 20 至 30 億美元營收，但市場普遍認為輝達可能選擇保守處理。公司同時也在開發基於 Blackwell 架構的中國專用晶片，仍需等待美國政府批准。