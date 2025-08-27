鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 19:31

根據《彭博》周三 (27 日) 報導，日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 將於本周赴美，敦促華府落實 7 月達成的協議，降低汽車與零組件關稅。他將於周四 (28 日) 展開訪問，這已是今年以來第 10 次前往美國進行雙邊貿易談判，並預計於周六 (30 日) 返回東京。

日本拚汽車降稅 貿易代表10度赴美要結果(圖：REUTERS/TPG)

儘管雙方在 7 月已達成協議，但美方仍未履行承諾。日本希望美國將汽車與零組件關稅降至 15%，並取消在普遍性 15% 關稅之外再疊加原本關稅的做法。這項調整需要美國總統川普透過行政命令，修正先前針對全面性關稅的命令。

赤澤在周三於東京舉行的記者會上表示：「對等關稅的修訂與汽車關稅的下調預計將同時進行。我們希望能盡快落實，哪怕是早一日、早一刻。」

若美方同意取消疊加，日本適用的 15% 對等關稅將涵蓋既有最惠國稅率，就如同美國對歐盟徵收的方式。赤澤並指出，美方將退還已多繳的關稅。雖然外界認為疊加的實際影響有限，但這仍引發對首相石破茂處理協議方式的批評。石破茂強調，儘管執政黨在大選中遭遇歷史性挫敗，他仍會留任，以確保貿易協議能完全落實。

對日本而言，汽車產業是出口美國的最大項目，因此降低關稅至關重要。雖然上季日本經濟成長快於預期，但出口整體仍受美國關稅拖累。赤澤也提及，美英貿易協議花了 54 天才生效，暗示 7 月 22 日達成的美日協議可能要等到 9 月中才正式實施。

美方則關注協議中的另一項核心內容——規模 5,500 億美元的投資機制。川普政府希望藉此推動美國製造業復興。商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 暗示，本週稍晚將公布有關這項投資工具的進展。但外界對該基金如何運作仍知之甚少。赤澤則淡化日本直接投資規模，並指出協議中收益分配將以 9:1 傾向美國，目前雙方尚未發表共同文件。

與日本類似，南韓於 7 月底與美國簽署貿易協議，其中包含一個 3,500 億美元的美國投資基金。本周，南韓企業又宣布額外投資 1,500 億美元，總統李在明並於華府會晤川普。