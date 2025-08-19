美國房市兩樣情！7月新屋開工衝上5個月高點 建照卻跌逾5年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-19 23:50

綜合外媒周二 (19 日) 報導，美國 7 月新屋開工回升至 5 個月高點，顯示多戶住宅建設動能強勁，不過作為前瞻指標的建築許可證卻連續第四個月下滑，突顯房市前景依舊隱藏不確定性。

根據美國政府周二公布的數據，7 月新屋開工年率成長 5.2%，達 143 萬戶，高於經濟學家預期。當中多戶住宅開工飆升近一成，達到自 2023 年中以來最快速度；單戶住宅開工則成長 2.8%，年率達 93.9 萬戶。這也是繼 6 月數據上修後的持續成長，顯示新建案在房市高利率環境下仍有韌性。

然而，建築許可證卻下降 2.8% 至年率 135 萬戶，為 2020 年 6 月以來最低，顯示未來建案動能恐將放緩。其中，多戶住宅許可證大減近一成，反映開發商對後續市場需求持保留態度。單戶住宅建照則自 2 月以來首次回升。這是建築許可連續第四個月下降，凸顯市場不安情緒未解。

儘管開工數據亮眼，但住宅建設在過去 5 季有 4 季拖累美國經濟成長。自 2022 年中以來，房貸利率翻倍，使許多屋主不願出售，需求受抑，加上供應積壓，市場庫存達到 2007 年以來新高。建商雖透過降價和促銷刺激買氣，但獨棟住宅在建數量仍降至 2021 年 2 月以來最慢進度，許多業者對於未簽約的「投機性建案」尤其謹慎。

部分觀察人士指出，多戶住宅開工強勁但許可疲弱，意味房市正進入結構性矛盾：建商加速推進出租型建案，但卻延後交屋，導致完工數降至 3 年低點。分析認為，業者可能預期價格仍將走高，選擇延後釋出，形成「供給受限」格局。市場上出現建商可能刻意限縮供給的質疑聲音。

從區域來看，美國南部開工年率勁增 19.2%，創今年新高；中西部則因多戶住宅帶動大幅成長逾 33%。然而整體住宅建設數據波動大，官方報告顯示 7 月變動區間在年率下降 9.5% 至上升 19.9% 之間，具備高度不確定性。

經濟學家指出，最新數據將影響對第三季國內生產毛額 (GDP) 的預測。在新屋開工數據公布前，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型幾乎未計入住宅投資的貢獻。後續市場也將聚焦本周四 (21 日) 全美房地產經紀人協會公布的 7 月成屋銷售，進一步觀察二手房市走向。