鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 22:37

根據《彭博》報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周二 (19 日) 證實，美國政府正與英特爾 (INTC-US) 洽談入股事宜，計劃將《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)原本核撥的補助金轉換成股權。他強調，即便聯邦政府未來可能成為英特爾最大股東，此安排將不會賦予任何公司治理或投票權。

美商務部長證實洽談入股英特爾 晶片法案補助金擬改成股權投資(圖：REUTERS/TPG)

盧特尼克在接受《CNBC》採訪時直言，前總統拜登推動的晶片法案，提供半導體製造商鉅額補貼，卻沒有為美國納稅人帶來回報。他表示，川普政府的思路則是將補助轉換成股權，「我們並不追求治理，這只是把拜登時代的補助改成股權，屬於無投票權股份。」

消息曝光後，英特爾股價周二在紐約盤中一度大漲 11%，而日本軟銀集團 (SoftBank) 東京股價收跌 4%。稍早，《彭博》曾報導川普政府考慮持有英特爾約 10% 股權，同時軟銀也宣布將斥資 20 億美元入股英特爾，押注這家陷入困境的晶片製造商能成功復甦。

盧特尼克質疑道：「為什麼我們要把這樣的錢送給一家市值 1,000 億美元的公司？對美國納稅人來說有什麼好處？」他指出，川普的回答是應該要求股權回報。「我們提供的資金本來就是拜登政府承諾過的，只是我們換取股權，這樣才算真正回饋納稅人。」

他同時強調，美國推動本土晶片製造也是出於國安考量。「我們必須在美國生產自己的晶片，不能依賴台灣。」