鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-14 19:26

中國電商巨頭京東 (JD.com)(09618-HK) 周四 (14 日) 公布公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於中國政府消費補貼與積極拓展新業務，營收達人民幣 3,566.6 億元 (約 497.3 億美元)，年增 22.4%，優於市場預估的 3316.3 億元。財報發布後，京東 (JD-US) 美股 ADR 盤前股價一度上漲約 3%，但隨後漲幅收窄至 1.2%。

〈財報〉京東Q2營收年增逾兩成 外送與補貼帶動成長(圖：REUTERS/TPG)

雖然銷售表現亮眼，但京東同期淨利潤腰斬至人民幣 62 億元，低於去年同期的 126 億元，不過跌幅仍小於市場預期；毛利率降至 1.7%，反映進軍外送與即時零售等新領域的推廣成本；行銷費用更較去年同期翻倍至人民幣 270 億元，主要用於新業務促銷活動。

京東今年 2 月正式跨足外送市場，挑戰美團 (03690-HK) 與阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 旗下餓了麼的多年壟斷格局，並在「618」年中購物節推出大幅折扣與補貼，吸引消費者下單。據零售數據公司星圖科技 (Syntun)，今年 618 全平台成交總額 (GMV) 達人民幣 8,556 億元，年增 15.2%，創歷史新高，訂單數量更較去年翻倍至逾 22 億筆，涵蓋線上、線下與外送平台。

面對京東的進攻，美團首度在 618 期間推出家電與酒類等非核心品類折扣，阿里則加大餓了麼與淘寶的整合力道，強化用戶黏性。激烈的價格戰雖推動銷售，但也加劇中國消費市場的通縮壓力。中國政府近期啟動行動，要求企業避免惡性競爭，三家業者本月亦罕見發表聯合聲明，承諾抑制損害行業的低價行為。

除中國市場外，京東也在尋求海外擴張機會。上月，京東出價收購德國電子零售商 Ceconomy，交易估值約 22 億歐元 (約 25.7 億美元)，被視為其拓展歐洲零售版圖的重要一步。