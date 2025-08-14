〈財報〉關稅+糧價低迷夾擊！Deere上季營收、獲利下滑 調降全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-14 20:39

全球經濟風向球、農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.)(DE-US) 周四 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 7/27) 財報，受美國總統川普關稅衝擊及農產品價格下滑影響，淨利與營收雙雙下滑，並下修全年獲利預測高標，消息拖累股價盤前一度重挫逾 8.1%，但今年以來股價仍上漲逾 20%，並在 5 月創下歷史新高。

強鹿第三季淨利報 12.9 億美元，合每股盈餘 4.75 美元，低於去年同期的 17.3 億美元、每股 6.29 美元，但優於分析師預期的每股獲利 4.63 美元；淨銷售額較去年同期下滑約 9% 至 103.6 億美元，仍高於市場預估的 103.1 億美元。公司指出，前三季全球淨銷售額累計下滑 18%。

第三季部分業務單位營運利潤幾乎腰斬，其中生產拖拉機、聯合收割機與工程設備的兩大部門受影響最重；面向大型農場的生產與精密農業部門 (Production and Precision Agriculture) 銷售下滑，原因包括出貨量減少及不利價格因素。展望未來，全年淨利預估區間由先前的 47.5 億至 55 億美元，縮減為 47.5 億至 52.5 億美元。

強鹿執行長 John May 表示，雖然需求疲弱，但透過主動管理庫存，已將產量與零售需求匹配，並保持迅速回應市場與客戶需求的能力。他強調，公司將持續提供滿足當前需求的解決方案，同時布局長期成長，包括推廣可自動化作業的新型農業技術，協助農民提升效率。

關稅衝擊是強鹿面臨的主要壓力之一。公司今年 5 月曾估計，2025 年關稅成本將超過 5 億美元 (稅前)，並計劃未來十年在美國投資 200 億美元。根據《路透》關稅追蹤資料，7 月中至 8 月初期間，全球企業預估全年關稅衝擊總額為 136 億至 152 億美元。川普表示，關稅是為回應美國持續的貿易失衡與製造業衰退，目的是將就業與投資帶回國內。

農業市場前景同樣承壓。大豆等作物需求受貿易摩擦影響，玉米收成量高於預期，導致價格走低，抑制農民購買大型農機的意願。許多農民選擇租賃而非購買設備，拖累銷量。此外，強鹿旗下小型農業與草坪事業部獲利在本季亦受到更高關稅的影響。