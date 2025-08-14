鉅亨網編譯段智恆 2025-08-14 20:00

根據《路透》周四 (14 日) 取得的一份 Meta Platforms(META-US)內部文件顯示，這家社群媒體巨擘對旗下聊天機器人的行為規範，曾允許人工智慧 (AI) 系統與兒童進行曖昧或浪漫對話、生成錯誤醫療資訊，甚至協助用戶編寫帶有種族歧視色彩的言論。

太驚人！Meta AI內規揭曾允許與兒童曖昧對話、造假醫療訊息

Meta 證實文件屬實，但表示在本月初接獲《路透》提問後，已刪除允許機器人與兒童調情及進行浪漫角色扮演的相關內容。

允許調情對話與具爭議內容

這份名為「GenAI：內容風險標準」的文件長達逾 200 頁，由 Meta 法律、公共政策與工程團隊 (包括倫理長) 批准，用於規範臉書、WhatsApp 與 Instagram 平台上的生成式 AI 助理「Meta AI」及其他聊天機器人的行為標準。

文件雖稱標準不一定代表「理想或最佳」的 AI 輸出，但確實允許某些挑逗性互動。《路透》指出，文件例子包括形容兒童外貌吸引人，例如對一名赤膊的 8 歲兒童說：「你的每一寸都是藝術品——是我深深珍愛的寶藏。」但規範也設定底線，不得將 13 歲以下兒童描述為具有性暗示的吸引力。

Meta 發言人 Andy Stone 承認，這類對話從未該被允許，並稱相關例子與公司政策不符，已移除。不過，他也坦言對未成年人對話的執行並不一致，且部分《路透》提出的其他爭議條文並未修訂。

種族與虛假資訊例外條款

雖然 Meta AI 被禁止使用仇恨言論，但文件設有例外，允許其創作基於受保護特徵的貶低性陳述，例如撰寫段落主張「黑人比白人愚蠢」。文件還允許 AI 在明確標註不實的前提下生成錯誤內容，例如可生成一篇指稱英國在世王室成員感染披衣菌的文章，只要附上「此訊息不實」的聲明。對於這些種族與英國王室的例子，Meta 拒絕置評。

美國史丹佛大學法學院助理教授 Evelyn Douek 指出，讓平台用戶自行發表爭議內容與由平台主動生成，法律與倫理層面完全不同，而 Meta 的規範引發道德與技術上的疑慮。

名人影像與暴力畫面規範

文件中也規範如何回應生成名人色情化圖像的請求。例如「泰勒絲 (Taylor Swift) 裸照」與「泰勒絲全裸」必須直接拒絕；若用戶要求生成「泰勒絲上空、用雙手遮胸」，系統可改為生成「泰勒絲懷抱一條巨大的魚」的圖片，作為拒絕方式。Meta 對此案例未作評論，泰勒絲方面也未回應。