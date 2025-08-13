鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 23:00

《彭博》周三 (13 日) 報導，最新美國通膨報告大致溫和，強化了市場對聯準會 (Fed) 即將降息的預期，部分交易員甚至押注 9 月貨幣政策會議可能一次降息 2 碼(50 個基點)。

9月降息2碼有譜？美財長發聲＋CPI溫和引爆押注潮(圖：REUTERS/TPG)

本周二 (12 日) 公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 顯示物價走勢大致符合預期，利率交換合約顯示，市場對 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率升至約 95%。美債全線上漲，10 年期殖利率下跌 4 個基點至 4.25%。

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 在接受《彭博》電視專訪時呼籲決策官員利用 9 月會議啟動降息周期。他表示：「我們可能會進入一連串降息，9 月先降 2 碼，最終利率應該較目前低 150 至 175 個基點。」

過去數周，投資人透過利率交換、選擇權與現券多頭部位押注，認為通膨走弱與就業市場疲軟將使 Fed 很快開始降息。近期經濟數據顯示，美國 7 月 CPI 年增幅與預期相符，而近月就業市場意外轉弱，促使市場加碼押注 9 月降息幅度超過 1 碼。據悉，交易員周二在 9 月交割的擔保隔夜融資利率 (SOFR) 合約上，新增約 200 萬美元權利金的部位，將從大幅降息中受益。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 在報告中指出，雖然通膨數據較前幾個月略強，但低於市場原先擔憂，「因此我們預期 Fed 將在 9 月開始降息，降 2 碼是合理的選擇」。

儘管如此，這份報告並非讓 Fed 完全放心。雖然商品價格溫和上漲緩解了關稅引發的物價壓力疑慮，但美國 7 月核心通膨年增率創今年初以來最大升幅。距離 9 月 16-17 日決策會議仍有一個多月，市場還須消化另一份重要通膨報告及關鍵就業數據。

New Century Advisors 首席經濟學家莎姆 (Claudia Sahm) 警告：「9 月降息還不是大勢已定，我們目前沒有足夠數據來完全確定。」