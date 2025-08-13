9月降息2碼有譜？美財長發聲＋CPI溫和引爆押注潮
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (13 日) 報導，最新美國通膨報告大致溫和，強化了市場對聯準會 (Fed) 即將降息的預期，部分交易員甚至押注 9 月貨幣政策會議可能一次降息 2 碼(50 個基點)。
本周二 (12 日) 公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 顯示物價走勢大致符合預期，利率交換合約顯示，市場對 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率升至約 95%。美債全線上漲，10 年期殖利率下跌 4 個基點至 4.25%。
美國財長貝森特 (Scott Bessent) 在接受《彭博》電視專訪時呼籲決策官員利用 9 月會議啟動降息周期。他表示：「我們可能會進入一連串降息，9 月先降 2 碼，最終利率應該較目前低 150 至 175 個基點。」
過去數周，投資人透過利率交換、選擇權與現券多頭部位押注，認為通膨走弱與就業市場疲軟將使 Fed 很快開始降息。近期經濟數據顯示，美國 7 月 CPI 年增幅與預期相符，而近月就業市場意外轉弱，促使市場加碼押注 9 月降息幅度超過 1 碼。據悉，交易員周二在 9 月交割的擔保隔夜融資利率 (SOFR) 合約上，新增約 200 萬美元權利金的部位，將從大幅降息中受益。
貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 在報告中指出，雖然通膨數據較前幾個月略強，但低於市場原先擔憂，「因此我們預期 Fed 將在 9 月開始降息，降 2 碼是合理的選擇」。
儘管如此，這份報告並非讓 Fed 完全放心。雖然商品價格溫和上漲緩解了關稅引發的物價壓力疑慮，但美國 7 月核心通膨年增率創今年初以來最大升幅。距離 9 月 16-17 日決策會議仍有一個多月，市場還須消化另一份重要通膨報告及關鍵就業數據。
New Century Advisors 首席經濟學家莎姆 (Claudia Sahm) 警告：「9 月降息還不是大勢已定，我們目前沒有足夠數據來完全確定。」
目前市場焦點仍集中在 Fed 可能的鴿派轉向。與 SOFR 9 月合約掛鉤的選擇權交易，權利金規模已達約 500 萬美元，若市場完全定價 9 月降 2 碼，該部位最多可獲利約 4,000 萬美元。摩根大通對截至 8 月 11 日當周的美債客戶調查顯示，投資人在通膨數據發布前已減碼多頭部位。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美財長貝森特：利率應再降150-175基點、9月料先降2碼
- 〈美股早盤〉降息希望升溫！主要指數續揚、標普與那指同寫新高
- 鷹派聲浪升高！日銀或棄基礎通膨指標 助攻10月升息
- 鮑爾接班人選爆增！川普考慮11人角逐Fed主席 金融圈大咖入列
下一篇