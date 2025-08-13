search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

鮑爾接班人選爆增！川普考慮11人角逐Fed主席 金融圈大咖入列

鉅亨網編譯段智恆


《CNBC》周三 (13 日) 援引兩名美國政府官員消息報導，川普政府正考慮 11 名候選人，接替任期將於明年 5 月屆滿的聯準會 (Fed) 主席鮑爾，其中 3 人首次被公開點名，包括 Jefferies 首席市場策略師 David Zervos、Fed 前理事 Larry Lindsey，以及貝萊德 (BCS-US) 全球固定收益投資長 Rick Rieder。

cover image of news article
鮑爾接班人選爆增！川普考慮11人角逐Fed主席 金融圈大咖入列(圖：REUTERS/TPG)

這 3 人加入後，候選名單擴大至 11 人，其他 8 位人選包括 Fed 副主席 (負責監管業務) 鮑曼(Michelle Bowman)、Fed 理事華勒(Chris Waller)、Fed 副主席傑佛森(Philip Jefferson)、布希政府經濟顧問 Marc Summerlin、達拉斯聯準銀行總裁蘿根(Lorie Logan)、前聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)、白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)，以及 Fed 前理事華許(Kevin Warsh)。《CNBC》指出，川普近期在接受該媒體專訪時，也親口表示哈塞特與華許在他的考慮名單之中。


官員表示，財長貝森特 (Scott Bessent) 將與所有候選人面談，篩選後提交最終名單供總統決定。由於名單龐大且程序審慎，預料決策需時，目前尚無具體時程。知情人士指出，過程若拉長，鮑爾卸任前數月出現所謂「影子 Fed 主席」的可能性將降低，這種情況被認為可能干擾貨幣政策。

川普近來幾乎每天都批評鮑爾，但已淡化提前撤換他的可能性。多數候選人雖對 Fed 改革立場不一，但普遍支持央行獨立性，並具備貨幣政策及金融市場經驗。

文章標籤

聯準會Fed主席接班人川普TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ10023839.20+1.33%
道瓊指數44458.611.10%
費城半導體5840.092.99%
美元指數97.677-0.43%
S&P 5006445.82+1.13%
美國10年公債殖利率4.2558-0.90%
Barclays plc - ADR20.41+1.80%

延伸閱讀



    Empty