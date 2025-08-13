鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 20:18

‌



《CNBC》周三 (13 日) 援引兩名美國政府官員消息報導，川普政府正考慮 11 名候選人，接替任期將於明年 5 月屆滿的聯準會 (Fed) 主席鮑爾，其中 3 人首次被公開點名，包括 Jefferies 首席市場策略師 David Zervos、Fed 前理事 Larry Lindsey，以及貝萊德 (BCS-US) 全球固定收益投資長 Rick Rieder。

鮑爾接班人選爆增！川普考慮11人角逐Fed主席 金融圈大咖入列(圖：REUTERS/TPG)

這 3 人加入後，候選名單擴大至 11 人，其他 8 位人選包括 Fed 副主席 (負責監管業務) 鮑曼(Michelle Bowman)、Fed 理事華勒(Chris Waller)、Fed 副主席傑佛森(Philip Jefferson)、布希政府經濟顧問 Marc Summerlin、達拉斯聯準銀行總裁蘿根(Lorie Logan)、前聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)、白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)，以及 Fed 前理事華許(Kevin Warsh)。《CNBC》指出，川普近期在接受該媒體專訪時，也親口表示哈塞特與華許在他的考慮名單之中。

‌



官員表示，財長貝森特 (Scott Bessent) 將與所有候選人面談，篩選後提交最終名單供總統決定。由於名單龐大且程序審慎，預料決策需時，目前尚無具體時程。知情人士指出，過程若拉長，鮑爾卸任前數月出現所謂「影子 Fed 主席」的可能性將降低，這種情況被認為可能干擾貨幣政策。