根據《路透》周三 (13 日) 報導，隨著部分日銀 (日本央行 / BOJ) 政策委員擔憂物價的「第二輪效應」正在形成，要求央行改變政策溝通方向，外界對日銀撤換一項定義模糊的通膨衡量方式、改用更偏鷹派的立場傳遞未來升息路徑的呼聲正與日俱增。

鷹派聲浪升高！日銀或棄基礎通膨指標 助攻10月升息(圖：REUTERS/TPG)

日銀總裁植田和男過去主張緩慢升息，理由是「基礎通膨」——側重國內需求與薪資成長的指標——仍低於 2% 目標。但事實上，該指標並無單一明確的統計數據可供參照，且在整體與核心通膨已連年高於目標的背景下，外界批評日銀過度依賴這項不透明的衡量方式來指導貨幣政策。

改變溝通焦點 呼應物價壓力

根據日銀 7 月會議意見摘要，一名政策委員直言，應將政策溝通的核心，從「基礎通膨」轉向實際物價走勢與展望、產出缺口及通膨預期，因 6 月整體通膨已達 3.3%。另一名委員則認為，日銀必須更強調物價上行風險，並考慮調整立場，基於日本有望達成 2% 通膨的觀點來發言。

日本政府經濟財政諮詢會部分成員本月也警告，日銀可能低估了物價壓力，呼籲在物價持續攀升、引發民眾生活成本與通膨預期上升之際，採取更偏鷹派的政策路徑。一名會議成員直言：「我擔心貨幣政策已經落後形勢。」

升息時間點或落在 10 月

日銀去年結束長達十年的超寬鬆政策，並於今年 1 月將短期利率上調至 0.5%，當時判斷日本正接近穩定達成 2% 通膨的目標。雖然央行曾表態準備進一步升息，但 5 月因美國調高關稅衝擊經濟預測而下修成長展望，增加了決策時機的不確定性。

不過，7 月日美達成貿易協議後，日銀對經濟前景的悲觀看法有所減輕。九位政策委員中，田村直樹、高田創與小枝淳子等人，均示警食品價格長期上漲可能推動更廣泛、持續的通膨壓力。

儘管目前尚未達成共識，但有分析認為，部分委員公開呼籲調整偏鴿的政策溝通，顯示日銀正愈加關注通膨壓力的擴散，為未來數月甚至 2026 年的升息鋪路。

基礎通膨概念恐被淡化

6 月日本核心消費者物價年升 3.3%，已連續三年多高於日銀目標，主因食品價格上漲 8.2%。這些壓力促使日銀上月上調核心通膨預測，並引發市場對「基礎通膨」尚未達標的說法存疑。

熟悉日銀的分析人士向市場示警，央行可能會在接近下一次升息時，逐步淡化「基礎通膨」這一概念。資深觀察家六車治美表示：「我認為許多日銀官員開始意識到，這個概念與現實並不完全契合。當下一次升息時機逼近時，我們可能會聽到它被提及的次數減少。」