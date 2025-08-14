AI花費燒不完！傳甲骨文雲端基礎設施部門裁員控成本
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (13 日) 援引知情人士消息報導，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 本周在備受關注的雲端基礎設施部門裁撤部分人力，成為最新一家在人工智慧 (AI) 基礎設施投入巨額資金之際採取成本控制措施的科技公司。
消息指出，受影響員工已於本周接獲通知，部分裁減與績效問題有關，但該部門仍在持續招聘。裁員的確切規模尚未確定，甲骨文方面也未對多次置評請求作出回應。此消息最早由產業媒體 DatacenterDynamics 報導。
近來，多家科技巨頭為應對 AI 相關支出飆升，紛紛削減其他領域開支。微軟 (MSFT-US) 今年已裁員約 1.5 萬人，亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta(META-US)也進行了裁員。
甲骨文股價目前接近歷史高點，主要受雲端業務成長帶動。上月，該公司與 OpenAI 簽署一份破紀錄協議，為美國提供約 4.5GW 的數據中心電力。不過，為滿足需求，甲骨文仍需投入數百億美元建設大型伺服器農場，導致截至 5 月結束的會計年度自由現金流為負數。
甲骨文在 6 月提交的文件中曾表示，公司會因策略調整、組織重組或績效問題，定期調整員工結構。文件並指出，此類重組可能導致重組成本上升，以及在員工適應期內出現生產力暫時下降的情況。
