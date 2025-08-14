鉅亨網編譯段智恆 2025-08-14 01:30

‌



AI花費燒不完！傳甲骨文雲端基礎設施部門裁員控成本(圖：REUTERS/TPG)

消息指出，受影響員工已於本周接獲通知，部分裁減與績效問題有關，但該部門仍在持續招聘。裁員的確切規模尚未確定，甲骨文方面也未對多次置評請求作出回應。此消息最早由產業媒體 DatacenterDynamics 報導。

‌



甲骨文股價目前接近歷史高點，主要受雲端業務成長帶動。上月，該公司與 OpenAI 簽署一份破紀錄協議，為美國提供約 4.5GW 的數據中心電力。不過，為滿足需求，甲骨文仍需投入數百億美元建設大型伺服器農場，導致截至 5 月結束的會計年度自由現金流為負數。