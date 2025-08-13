鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 21:00

‌



《彭博》周三 (13 日) 報導，儘管地緣政治緊張、通膨壓力以及美國總統川普對聯準會 (Fed) 獨立性的威脅等不確定因素依舊存在，全球股市、債市與匯市的波動性指標卻紛紛跌至今年低點。

全球市場波動性指標探低 專家警告恐進入動盪期(圖：REUTERS/TPG)

衡量標普 500 指數 30 天隱含波動率的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，本周降至去年 12 月以來最低水準；衡量全球貨幣波動的指標觸及一年低點，美國公債波動率則回落至 2022 年初水準。

‌



在高風險背景下波動性收斂，部分原因在於市場流動性充裕。Jefferies International 首席經濟學家 Mohit Kumar 指出，「場邊仍有大量資金待命」，意味著一旦價格下跌，投資人隨時準備進場承接，壓抑了拋售壓力的延續。

全球經濟也尚未陷入年初市場擔憂的衰退情境。4 月川普推動重塑全球貿易，曾引發數週市場劇烈波動，但近期他已淡化最激烈的關稅威脅，增強了投資人信心。分析師將這種「先強硬姿態、後軟化」的策略稱為「TACO」(Trump Always Chickens Out, 川普總是退縮)，讓部分投資人為免錯過漲勢而選擇入市。

蘇黎世保險首席市場策略師 Guy Miller 表示：「雖然風險仍多，但投資人覺得必須參與行情，因為眼看市場一路上漲。」

本月市場仍出現短暫震盪，例如 VIX 在非農就業數據不如預期及關稅消息下，一度升至 22 點，但很快回落。本周二標普 500 創新高，溫和的通膨數據更推升市場押注 Fed 將降息。與年初市場質疑降息可能性不同，貨幣市場如今已完全計入兩次各 1 碼 (25 個基點) 的降息，並有望在年底前出現第三次。

不過，部分觀察人士提醒不可掉以輕心。回顧川普第一任期，VIX 曾在 2017 年底跌破 10 創下歷史新低，隔年卻飆至 50。Fidelity International 全球宏觀與戰略資產配置主管 Salman Ahmed 警告，市場正進入「潛在動盪階段」，該機構認為美國在高關稅影響逐步滲透下，出現由美方主導的循環性衰退機率為 20%。