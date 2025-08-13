鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-13 21:40

‌



美股主要指數周三 (13 日) 開高，標普 500 與那斯達克指數齊創歷史新高，延續近來漲勢。市場樂觀押注聯準會 (Fed) 最快下月重啟降息周期，推動投資人持續加碼股市，同時壓低美債殖利率與美元。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 偏鴿言論進一步提振了降息預期，為市場帶來額外動能。

〈美股早盤〉降息希望升溫！主要指數續揚、標普與那指同寫新高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.9%。

‌



在市場對聯準會 (Fed) 降息的預期升溫下，全球風險偏好情緒上揚，推動美國與全球股市走高，債券殖利率下滑。標普 500 指數期貨周三上漲 0.2%，延續前一日創下歷史新高的漲勢，「美股七雄」科技股多數在盤前走揚。MSCI 全球股票指數上漲 0.3% 再創新高，歐洲 Stoxx 600 指數漲 0.5%。

債市方面，多數市場價格走高，美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.25%，美元指數回落 0.3%。美股的風險情緒受到美國商品價格溫和上升的提振，緩解了關稅影響的疑慮，市場押注 Fed 最快下月恢復降息，且可能更積極行動，以支撐顯現壓力跡象的就業市場。

樂觀情緒還來自全球貿易緊張趨緩，以及美股財報季表現遠優於預期。Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 表示：「多頭論點依然有力，企業獲利成長穩健，貿易局勢趨緩，而偏鴿的政策預期有助於緩衝經濟可能走弱的擔憂。」

利率交換合約顯示，市場對 9 月降息 1 碼的機率已升至約 95%，高於周二通膨數據公布前的 80%，並預期到明年 6 月前至少還會有三次同等幅度的降息。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 在接受《彭博》採訪時表示，利率應該下調 150 至 175 個基點，「9 月可能先降息 2 碼(50 個基點)，並進入一連串降息循環」。

美股自 4 月低點已大幅反彈，當時川普的關稅政策曾擾亂市場。標普 500 今年以來累計漲幅接近 10%，且大部分漲勢集中在過去兩個月。

與此同時，年內多次主導市場的波動性明顯回落，VIX 波動率指數降至去年 12 月以來低點，美債波動率指標 ICE BofA MOVE Index 則降至 2022 年 1 月以來最低水準。

蘇黎世保險首席市場策略師 Guy Miller 指出：「這波漲勢背後有明顯的動能驅動，美國經濟狀況比許多人預期的更穩健，衰退風險持續下降，市場還能再漲。」

投資人將聚焦美國周四 (14 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 以及周五 (15 日) 的零售銷售數據，以尋找經濟韌性的線索。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 與芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 預定周三稍晚發表談話。

商品市場方面，國際油價承壓，布蘭特原油跌至每桶 66 美元附近，因國際能源署 (IEA) 警告，明年全球原油市場恐現史上最大供應過剩。黃金價格則上漲 0.4%，在利率下降環境下，這種無孳息資產通常更具吸引力。

截至台北時間周三（13 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.95%，至每股 344.08 美元

馬斯克在社群媒體上表示，該公司在奧斯汀的自動駕駛計程車 (Robotaxi) 服務將於 9 月對外開放。此前，特斯拉 Robotaxi 自動駕駛計程車平台已於 6 月 22 日在美國德州奧斯汀針對小範圍用戶啟動營運。在過去一個半月內，特斯拉持續擴大服務覆蓋區域並逐步增加乘客數量。

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價下跌 10.31%，至每股 133.41 美元

人工智慧基礎設施供應商 CoreWeave 儘管公布第二季營收優於預期，但股價仍下跌了約 9%。財務長阿加渥 (Nitin Agrawal) 在與分析師的財報電話會議上表示，由於需求超過供應，收入成長仍受到產能限制。

Circle(CRCL-US) 早盤股價下跌 5.57%，至每股 154.12 美元

穩定幣發行商 Circle 的盤前股價下跌 1.5%。 Circle 表示，將向大眾發行 1,000 萬股 A 類股票，其中 200 萬股將來自公司本身。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

野村的經濟學家目前預測，由於勞動市場疲軟且通膨風險降低，Fed 將在 9 月開始降息。野村的經濟學家在報告中寫道，Fed 可能在 9 月的會議上降息 1 碼 (25 個基點)，隨後在 12 月和隔年 3 月再各降一次。