鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 23:50

中企提告應材竊商業機密 索賠近人民幣一億元(圖：REUTERS/TPG)

該公司在上海證券交易所公告中稱，應用材料非法獲取並使用公司關於電漿源與晶圓表面處理的核心技術秘密，並透過在中國申請專利、主張專利申請權的方式披露了相關技術。北京屹唐半導體索賠金額為人民幣 9,999 萬元 (約合 1,394 萬美元)。

北京屹唐半導體稱，應用材料聘用了兩名前 Mattson Technology 員工，這兩人後來被列為應用材料在中國提交專利申請的主要發明人。該專利由中國國家知識產權局受理，內容披露了北京屹唐半導體與 Mattson Technology 共同持有的機密技術。

北京屹唐半導體認為，應用材料的行為違反中國反不正當競爭法，構成對商業機密的侵權。北京知識產權法院已受理此案，但尚未開庭審理。應用材料方面暫未回應媒體置評請求。