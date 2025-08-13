鉅亨網編譯段智恆 2025-08-13 02:30

根據《CNBC》周二 (12 日) 報導，貝萊德 (BlackRock)(BCS-US) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 在最新通膨數據公布後重申，聯準會(Fed)9 月有理由一次降息 2 碼(50 個基點)，並維持先前的「大降息」預測。

美7月通膨增速低於預期！貝萊德Rick Rieder重申Fed下月應降息2碼(圖：REUTERS/TPG)

Rieder 周二在致客戶的備忘錄中指出，將聯邦基金利率調降 50 個基點，能使利率更貼近長期通膨預期，並反映多個產業的生產力提升情況。他說：「我們預期 Fed 會在 9 月啟動降息，且有理由直接降息 2 碼。」(1 個基點為 0.01%)

若成真，此舉將與 2024 年 9 月 Fed 啟動寬鬆周期時的首次大降息幅度相同。Rieder 的評論是在美國勞工部統計局 (BLS) 公布消費者物價指數 (CPI) 後發表。數據顯示，7 月 CPI 經季調後按月上升 0.2%，年增 2.7%，其中年增速低於市場預估的 2.8%。

Rieder 先前 7 月非農就業報告公布後，就曾提到 2 碼降息的可能性。當時數據顯示就業市場明顯放緩，令市場對 Fed 加速降息的預期升溫。貝萊德目前替客戶管理的固定收益資產規模達 3.1 兆美元。

他表示：「今天的通膨報告比過去幾個月稍強，但仍低於許多人擔憂的水準。我們對部分核心通膨項目的走勢感到鼓舞，因其水準低於過去幾年的水準。」

扣除食品與能源後，7 月核心 CPI 按月上升 0.3%、年增 3.1%，分別符合與略高於市場預估的 0.3% 與 3%。月增幅創 1 月以來新高，年增幅則是 2 月以來最高。