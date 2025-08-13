鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-13 19:30

綜合外電周三 (13 日) 報導，國際能源署 (IEA) 警告，隨著需求成長放緩而供應激增，明年全球原油市場恐面臨史上最大供應過剩，庫存累積速度甚至超越 2020 年新冠疫情封鎖期間的水準。消息傳出後，國際油價雙雙走低。

IEA上修供應預測！明年油市恐現空前過剩 庫存增速料超疫情期(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，10 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.62%，至每桶 65.71 美元；9 月交割的西德州原油期貨下跌 0.81%，至每桶 62.66 美元。

IEA 在最新月報中指出，2026 年非石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 國家的供應量預測小幅上修，且 OPEC + 由沙烏地阿拉伯領導的產量復甦速度加快，導致市場「供應遠高於需求」。IEA 估計，2026 年每日將累積 296 萬桶庫存，需求成長僅 70 萬桶 / 日，不到 2023 年成長步伐的一半。

供過於求壓低油價 川普迎政策利多

今年以來布蘭特原油已下跌約 12%，倫敦盤每桶報 66 美元附近，主因是 OPEC + 與競爭對手同步增產，加上市場憂慮美國總統川普的貿易戰打擊全球經濟成長。油價走低為消費者帶來通膨緩解的喘息空間，也符合川普推動壓低燃料價格的政策目標，但卻可能衝擊產油國與能源企業財務。

雖然夏季駕車需求短期支撐市場，但 IEA 數據顯示供應過剩局面已浮現，全球原油庫存 6 月達到 46 個月高點。IEA 並指出，新制裁若針對俄羅斯或伊朗，仍可能改變供需格局。

今年全球原油需求僅增加 68 萬桶 / 日，為 2019 年以來最疲弱，主因中國、印度及巴西需求令人失望。IEA 預測，全球原油需求將在 2030 年前後停止成長，隨各國加速從化石燃料轉向電動車等替代能源。

OPEC + 產量策略未明 美俄峰會成焦點

IEA 報告同時顯示，OPEC + 在 8 月批准 9 月產量再度上調，完成先前 220 萬桶 / 日的復產計畫，但未來是否繼續擴產仍未定，可能選擇再增產、暫停或逆轉。7 月整體產量略降，因沙烏地回撤以色列與伊朗衝突期間的短期增產，但阿拉伯聯合大公國產量升至 350 萬桶 / 日，顯著高於其配額。

另一方面，國際油市也關注本周五 (15 日) 美俄領袖會晤。川普與俄羅斯總統普丁將在阿拉斯加會談，討論結束俄烏戰爭的可能性。儘管美方形容這是一次「傾聽之旅」，並淡化短期突破的期望，但烏克蘭與多數歐洲國家強調，沒有烏方參與就不可能達成持久和平。