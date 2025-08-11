川普要輝達超微「分帳」15% 會成為產業進入中國共享的新規則嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-11 21:22

輝達同意分享15%對中晶片營收以換取進入該市場的許可。(圖:Shutterstock)

《金融時報》報導指出，兩家半導體廠商將分享 15% 的晶片銷售營收，換取出口許可證，以利在中國銷售輝達的 H20 晶片和超微的 MI308 晶片。

輝達向《NBC News》表示：「我們遵循美國政府制定的全球市場參與規則。雖然我們已數月未向中國出貨 H20 晶片，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國及全球市場保持競爭力。」該公司強調，美國不能在 5G 領域失利後再失去產業主導地位，「如果我們積極競爭，美國的 AI 技術架構有望成為全球標準」。

重返中國市場的代價

輝達的 H20 晶片是專為符合對中出口要求而開發的產品。這款晶片此前因出口管制遭到禁售，但該公司上月表示有望獲得對中出口許可。

超微同樣在 7 月宣布將恢復 MI308 晶片對中出口。

當時市場並未預期恢復對中銷售會附帶條件或營收分成要求，相關消息一度引發慶祝，因為這意味著價值數十億美元的中國市場重新開放。

周一兩家公司股價在盤前交易僅小幅下跌，顯示投資人並不認為這項協議構成重大利空。

Quilter Cheviot 全球科技分析師 Ben Barringer 向《CNBC》表示：「從投資角度來看，這依然是正面消息，畢竟 85% 的營收勝過完全無法進入市場。關鍵問題是輝達和超微會否調漲 15% 的售價來轉嫁成本，但總體而言，能夠銷售產品總比將整個市場拱手讓給華為來得好。」

華為是兩家美國晶片廠在中國的主要競爭對手。

不過，長期而言兩家公司仍面臨不確定性。The Asia Group 數位業務合夥人暨共同主席 George Chen 指出：「短期內，這項協議為兩家公司的對中出口提供了確定性。但長期來看，我們不知道美國政府是否會要求更大比例的分成，特別是如果對中銷售持續成長的話。」

川普式的「交易藝術」

多位分析師向《CNBC》表示，這項協議雖然「不尋常」，但符合川普的一貫風格。

Barringer 分析：「這是個正面發展，儘管有些特殊，感覺就像川普總統會做的安排。他本質上是個談判高手，願意讓步但必須有所回報，這確實開創了特殊先例。」

Counterpoint Research 合夥人 Neil Shah 將這項營收分成形容為「源頭徵收的間接關稅」。

The Futurum Group 執行長 Daniel Newman 則在社群媒體 X 上形容，這項措施就像是「在中國做生意的稅收」。

模式難以複製

不過分析師普遍認為，類似協議不太可能推廣到其他企業。

The Futurum Group AI 業務負責人 Nick Patience 指出：「我不認為這會延伸到對美國經濟同樣重要的其他領域，例如軟體和服務業。」

美國將半導體視為戰略科技，因為它們是 AI、消費電子產品乃至軍事應用的基礎。因此美國對晶片實施了不同於其他產品的出口管制制度。

George Chen 表示：「半導體是非常獨特的產業，『付費參與』策略對輝達和超微可能有效，因為關鍵在於獲得美國政府的出口許可。但蘋果 (AAPL-US) 和 Meta(META-US)等其他企業的商業模式和對中服務更為複雜。」

中國的兩難處境

半導體已成為高度敏感的地緣政治話題。過去兩周，中國對輝達晶片的安全性表達關切。

上月底，中國監管單位要求輝達就潛在安全漏洞和「後門程式」相關報導進行「說明」。輝達否認其晶片存在任何後門程式。周日，在中國官媒相關帳號再度指控後，輝達再次否認 H20 半導體存在後門。

中國政府尚未對此營收分成協議發表評論。

Counterpoint Research 的 Shah 分析：「對中國而言，這是個兩難局面。他們需要這些晶片來推進 AI 發展目標，但向美國政府繳費會增加成本，而且考量到美國同意晶片商供貨，也讓人質疑是否存在美國的『後門』。」