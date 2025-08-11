鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-11 08:07

‌



讓利換出口許可！輝達、AMD中國晶片銷售收入15% 將上繳美國 。(圖:shutterstock)

消息人士表示，輝達計劃將在中國銷售其 H20 晶片所得收入的 15% 上繳，而 AMD 也將對 MI308 晶片收入繳交相同比例。

‌



《金融時報》報導指出，美國商務部已於上週五 (8 日) 開始發放 H20 出口許可證，時間點就在輝達執行長黃仁勳與川普會面兩天後。

川普政府今年稍早因美中貿易緊張局勢加劇，曾禁止部分高階晶片對中國的銷售。