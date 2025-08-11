讓利換出口許可！輝達、AMD中國晶片銷售收入15% 將上繳美國
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電
彭博引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 已同意，將其對中國晶片銷售收入的 15% 支付給美國政府，作為與川普政府達成協議、以獲取出口許可證的一部分。
消息人士表示，輝達計劃將在中國銷售其 H20 晶片所得收入的 15% 上繳，而 AMD 也將對 MI308 晶片收入繳交相同比例。
《金融時報》報導指出，美國商務部已於上週五 (8 日) 開始發放 H20 出口許可證，時間點就在輝達執行長黃仁勳與川普會面兩天後。
川普政府今年稍早因美中貿易緊張局勢加劇，曾禁止部分高階晶片對中國的銷售。
輝達發言人表示，公司遵守美國出口規定，雖然已經數月未向中國出貨 H20 晶片，但希望相關規定能讓美國企業在中國市場上具備競爭力。AMD 則暫無回應。
《華爾街日報》週日報導，另據消息，英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武預計將於週一 (11 日) 造訪白宮。此前一週，川普總統因其與中國企業的利益關係呼籲將他解職。
