Skydance併購派拉蒙後首筆大交易 7年77億拿下UFC獨家轉播

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-11 23:33

據《CNBC》周一 (11 日) 報導，派拉蒙 (PARA-US) 在完成與 Skydance 併購交易後幾天，宣布以 77 億美元取得 UFC 未來 7 年美國轉播權，平均每年 11 億美元。新協議將終結付費觀看模式，所有賽事透過 Paramount + 串流平台播出，用戶無需額外付費。

派拉蒙77億美元搶下UFC七年轉播權。(圖:Shutterstock)

兩家公司聲明指出，派拉蒙平均每年支付 11 億美元，取得 UFC 全部 13 場重要賽事和 30 場「格鬥夜」的轉播權，新協議從 2026 年開始生效。付費金額採階梯式計算，派拉蒙在協議初期支付金額低於 11 億美元，後期則較高。所有比賽將透過 Paramount + 串流平台在美國播出，部分賽事也會在 CBS 電視台同步轉播。

與迪士尼 (DIS-US) 旗下 ESPN 目前 5 年平均 5 億美元的合約相比，派拉蒙出價幾乎翻倍。ESPN 的轉播權將在 2025 年底到期。

終結付費觀看時代

派拉蒙承諾不會向用戶收取額外費用觀看賽事，徹底終結 ESPN + 對特定 UFC 高級賽事採用的付費觀看模式。

TKO 集團總裁兼營運長 Mark Shapiro 接受訪問時表示：「付費觀看模式已成為過去式。現在還有什麼在用付費制？拳擊？DirecTV 的電影？這是過時的商業模式。」

「對我們來說最重要的是一站式購物體驗，特別是針對偏遠地區的年輕粉絲。當他們發現『等等，我只要每月花 12.99 美元訂閱 Paramount+，就能自動觀看 UFC 編號賽事和其他所有內容？』這正是我們想傳達的訊息。」

48 小時內敲定交易

對派拉蒙和 TKO 來說，這是繁忙的一周。派拉蒙周四正式將控制權出售給 Skydance Media，由執行長 David Ellison 領導的新管理團隊接手。同樣在上周，TKO 與 ESPN 簽署 5 年 16 億美元協議，取得 WWE 高級現場賽事的美國轉播權。UFC 和 WWE 在 2023 年合併成為 TKO。

Shapiro 表示，TKO 管理層原本計劃只將 30 場「格鬥夜」賽事賣給派拉蒙，高級編號賽事則給其他媒體夥伴。當 Skydance - 派拉蒙交易周四完成後，雙方在 48 小時內談成這筆交易。

Ellison 在訪問中表示，考慮到未來幾年可取得的體育轉播權稀少，購買整套 UFC 轉播權非常重要。隨著一級方程式賽車轉播權可能歸屬蘋果 (AAPL-US)，美國職棒大聯盟要等到 2028 年才會重新整理主要媒體套裝，派拉蒙能取得的頂級體育資產選擇有限。

「UFC 是大約每十年才出現一次的獨角獸資產，」自稱 UFC 粉絲的 Ellison 說。