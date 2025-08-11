調查：做多七巨頭是最擁擠交易 美股估值過高引發擔憂

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-11 19:20

根據美國銀行最新的月度基金經理人調查顯示，投資者情緒在 8 月份顯著改善，對全球經濟前景的看法變得更為樂觀。

做多七巨頭是最擁擠交易

儘管投資者信心高漲，但美國股市的估值卻創下歷史新高。多達 91% 的參與者認為美國股票估值過高，這是自 2001 年有數據記錄以來比例最高的一次。雖然投資者對全球股票的配置攀升至 2 月以來最高點，但仍有淨 16% 的受訪者持續減持美國股票。

這些大型科技股在 4 月因關稅問題引發拋售之後，憑藉其強勁的財報表現而強力反彈。上一次「七巨頭」被視為最擁擠的交易是在 3 月。這項調查是在 7 月 31 日至 8 月 7 日期間進行的，共訪問了 169 位基金經理人，他們管理的資產總額達 4130 億美元。

僅有 5% 的資產經理人預期經濟會出現「硬著陸」，這也是自一月以來最低的硬著陸機率預期。大多數受訪者 (約 68%) 認為，未來 12 個月全球經濟最有可能實現「軟著陸」。整體投資者情緒達到 6 個月以來最樂觀的水準。

然而，市場也存在潛在風險。一些策略師，例如美國銀行的 Michael Hartnett，警告稱，由於貨幣政策和金融監管可能放鬆，當前市場的反彈存在過熱並形成泡沫的風險。

調查顯示，現金水準佔總資產的比例仍維持在 3.9%，這是一個通常被視為「賣出訊號」的水準。主要的尾部風險包括貿易戰引發全球經濟衰退 (29%)，通貨膨脹阻止聯準會降息 (27%)，以及債券殖利率無序上升 (20%)。