根據《商業內幕》周一 (29 日) 報導，AI 看似讓員工工作更快速、更有效率，但專門協助企業和政府建設 AI 資料中心的國際資料中心管理局（IDCA）執行長 Mehdi Paryavi 警告，職場過度使用 AI 恐造成員工「技能退化」。

Paryavi 指出，職場中過度依賴 AI 正導致「無聲認知侵蝕」現象。他說：「過去講求『跳脫框架思考』，但當所有人都從 AI 這個單一框架獲取創意和分析時，這種思維很快就會消失。」

員工信心率先受創

Paryavi 認為，重度依賴 AI 首先打擊的是員工自信心。「當你相信 AI 寫得比你好、想得比你聰明時，就會失去自信。」他表示，這種信心流失會快速惡化。員工開始把寫作、分析交給 AI 系統，漸漸不再使用多年累積的閱讀、寫作和觀察能力。「你突然發現沒有 AI 就不行，一天比一天更依賴 AI，同時也更不信任自己。」

Work AI Institute 與聖母大學、哈佛大學等研究機構最新報告證實這個趨勢。研究發現，AI 讓一般上班族感覺更聰明、更有生產力，但基本技能正在流失。

快不等於好

Work AI Institute 負責人 Rebecca Hinds 表示，AI 製造專業能力假象，對需要打基礎的職場新人特別危險。

Paryavi 認為問題出在主管如何定義生產力。AI 承諾帶來速度，如更快的報告、更快的分析，但快不代表好。AI 雖能產出看似專業的內容，卻缺乏實務經驗的深度。

加州大學爾灣分校哲學教授 Anastasia Berg 警告，大量依賴 AI 的員工面臨技能快速退化風險，尤其是還沒學會獨立思考的新進員工。

避免過度依賴有解方

Paryavi 並非反對 AI，而是反對濫用。他建議企業應依職務性質決定 AI 使用程度，而非全面導入。有些工作適合 AI 輔助，有些則該以人工判斷為主。

他強調工作流程兩端都需要人力參與，人類要負責開頭的創意發想，以及結尾的品質把關。「重點是必須由人類檢查 AI 成果，而不是反過來。」