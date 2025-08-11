AGI概念太模糊？OpenAI執行長奧特曼：不如專注具體能力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-11 21:37

據《CNBC》周一 (11 日) 報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）認為，通用人工智慧 (AGI) 這個詞彙已經失去意義，各界定義過於分歧。他直言與其糾結於這個模糊概念，不如專注 AI 的實際能力發展。

OpenAI執行長奧特曼認為過度強調AGI概念已失去意義，因為各家定義都不同。(圖:Shutterstock)

所謂 AGI，是指能執行人類所有智力工作的 AI。OpenAI 多年來一直以開發安全且造福人類的 AGI 為目標。

不過，奧特曼上周接受《CNBC》訪問，被問及最新發布的 GPT-5 是否讓世界更接近 AGI 時，他坦言：「我覺得這不是個很有用的詞。」

各界定義分歧太大

奧特曼指出，AGI 最大的問題在於每家公司、每個人的定義都不同。有人認為 AGI 就是能完成「世界上大部分工作」的 AI，但這個標準本身就有問題，因為工作型態一直在變。

「重點其實不在這些定義，而是 AI 能力會持續指數級成長，我們會越來越依賴這些技術，」奧特曼說。

The Futurum Group 副總裁 Nick Patience 也有類似看法。他告訴《CNBC》，AGI 雖然是個「很棒的願景目標」，但實際上幫助不大。

「它確實能吸引資金、激發想像，但這種科幻式的模糊定義，往往製造炒作煙霧，反而掩蓋了我們在專業 AI 領域的實際進展，」Patience 說。

高估值背後的 AGI 神話

OpenAI 和其他新創公司憑著「終將實現 AGI」的承諾，募得數十億美元並獲得天價估值。OpenAI 最新估值達 3000 億美元，據報正準備以 5000 億美元估值進行股份出售。

該公司上周發布 GPT-5，號稱更聰明、更快、「實用性大幅提升」，特別是在寫作、程式設計和醫療諮詢方面。

但網路上不少人認為這次升級令人失望，只是小幅改進而已。

南安普敦大學電腦科學教授 Wendy Hall 直言：「從各方面來看，這都只是漸進式改變，談不上革命。」她認為 AI 公司推出新產品時，「應該強制說明如何達到全球標準，現在根本像是蛇油推銷員（意指兜售無效產品的無良業者）橫行的年代。」

連自家產品都不算 AGI

有趣的是，連奧特曼自己都承認 GPT-5 還達不到他心中的 AGI 標準，因為這套系統還無法持續自主學習。

雖然 OpenAI 仍把 AGI 當作終極目標，但奧特曼認為談論「進展層級」比單純問「這算不算 AGI」更有意義。

「我們現在會用不同層級來描述...... 而不是簡單的『是或不是』。隨著技術越來越接近目標，這種二分法太粗糙了，」他在去年 11 月一場研討會上說。

奧特曼預期，AI 在接下來兩年會在數學定理、科學發現等特定領域有重大突破。