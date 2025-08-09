鉅亨網編譯段智恆 2025-08-09 02:30

‌



根據《巴隆周刊》(Barron"s)周五 (8 日) 報導，美國財政部日前進行的 30 年期公債標售結果不佳，顯示市場對長天期美債需求疲軟，帶動殖利率走高。

美債本周標售連三場遇冷 市場憂迎長期壓力(圖：REUTERS/TPG)

美國財政部本周四以 4.813% 的得標殖利率標售 250 億美元的 30 年期公債，較投標截止前的二級市場殖利率高逾 2 個基點，反映投資人需要更高報酬率才願意承接。殖利率在標售後迅速攀升，30 年期美債殖利率報 4.829%，高於本周三收盤水準。殖利率走高代表債券價格下跌，顯示投資人對結果感到失望。

‌



這是本周第三場需求疲弱的美債標售，本周二 3 年期與周三 10 年期公債的投標情況同樣不理想。10 年期美債是全球重要的利率基準，包括房貸與公司債定價；而 30 年期美債則常由養老基金與保險公司長期持有。

財政部公告，主要承銷商 (Primary Dealers) 承接了 17.5% 的 30 年期美債，為自 2024 年 8 月疲弱標售以來最高比例，反映其他投資人需求不足。間接投標者 (Indirect Bidders，包括外國央行) 承接比例為 59.5%，低於過去三場平均的 61% 以上；直接投標者 (Direct Bidders，包括國內機構) 承接比例為 23%，略低於近期平均。

歷史上，30 年期長天期公債因存續期過長，需求通常不如短中期債券；今年 2 月、3 月與 5 月的標售也曾出現疲軟。但本周三場不同年期美債標售全數遇冷，顯示投資人普遍認為當前價格與殖利率偏低，市場公允價值應更高。

分析指出，這對注重融資成本的川普政府而言並非好消息，因為殖利率升高將推升發債利息支出。市場關注接下來 9 月 9 日至 11 日的三年、十年與三十年期美債標售是否延續本週的疲軟走勢。