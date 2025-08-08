鉅亨網編譯段智恆 2025-08-08 22:00

‌



摩根大通警告：米蘭若入Fed 美債殖利率曲線恐加速趨陡(圖：REUTERS/TPG)

川普日前宣布提名米蘭之後，美國 5 年期與 30 年期公債殖利率利差擴大。該提名尚需參議院確認。稍早有報導指出，現任理事華勒 (Christopher Waller) 是川普顧問圈中接替鮑爾擔任主席的熱門人選。

‌



摩根大通利率策略主管巴瑞 (Jay Barry) 領導的團隊在報告中指出，米蘭一貫認為，川普政府的貿易、移民及放鬆監管政策均具通膨抑制效果，「若這些因素支撐更偏鴿派的貨幣政策，將有助於延續本週殖利率曲線的趨陡走勢」。

截至周五，美國 30 年期公債殖利率持穩在 4.82%，殖利率曲線利差約略高於 100 個基點，較川普就職日的水準翻倍。市場自 4 月「解放日」關稅宣布及上月龐大支出法案通過後，要求在長天期債券中反映更高的不確定性溢價。

米蘭曾於去年 3 月共同撰寫一篇論文，呼籲改革聯準會以提升政策效果。丹麥銀行 (Danske Bank) 首席策略師羅梅達爾 (Frederik Romedahl) 表示，米蘭的任命「增加了一些不確定性」，但對殖利率曲線不會構成「改變遊戲規則」的影響，赤字規模、發債策略與短期利率展望將更為關鍵。

在上周就業數據疲弱後，貨幣市場加大了對降息的押注。利率交換合約顯示，9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率高達 95%，並預期年底前至少再降一次。交易員的焦點也將轉向下周公布的美國通膨數據，根據《彭博》調查，7 月消費者物價指數 (CPI) 月增率預估將從 6 月的 0.3% 放緩至 0.2%。