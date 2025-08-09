鉅亨網編譯段智恆 2025-08-09 00:00

‌



綜合外媒周五 (8 日) 報導，美國聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 表示，他支持上周維持利率不變的決定，因為目前聯準會 (Fed) 在通膨目標上仍有缺口，而就業市場則大致處於充分就業水準。不過，他也坦言，近期數據顯示就業成長放緩，加上新一輪關稅可能推升物價，使決策面臨通膨與就業同時承壓的兩難局面。

Fed官員警告：通膨壓力仍在 降息須權衡就業風險(圖：REUTERS/TPG)

穆薩列姆周五在密西西比州一場活動中指出：「經濟狀況顯示，我們在通膨目標上有落差，但在就業目標上沒有。勞動市場看起來大約處於充分就業。」他說，供給與需求目前同時降溫，導致就業增速放慢。

‌



聯準會 (Fed) 上周會議決議將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，並觀察關稅對通膨與成長的影響。不過，兩名理事投下反對票，理由是憂心勞動市場放緩。美國 7 月非農就業增幅低於預期，前幾月數據也遭大幅下修，過去三個月平均新增僅 3.5 萬人，失業率升至 4.2%。

Fed 偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數 6 月年增 2.8%，仍高於 2% 的政策目標。穆薩列姆表示，關稅對物價的影響「最可能是短暫的」，但也存在「合理機率」會更持久，若價格壓力與經濟活動疲軟同時出現，未來可能在通膨與就業兩方面都未達標。

他指出，當風險同時存在於兩個政策目標時，必須採取平衡方式，「要考慮哪一方落差的可能性更大、幅度多大、會持續多久」。至於 9 月 16 至 17 日的利率會議是否支持降息，他並未表態，但投資人普遍預期 Fed 在 9 月與 12 月各降息 1 碼 (25 個基點)。