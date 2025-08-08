鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-08 21:44

美股主要指數周五 (8 日) 開高，美國總統川普暫時提名一名聯準會 (Fed) 理事人選，引發市場對央行決策層將轉向偏鴿派的預期。標普 500 指數、道瓊與那斯達克齊揚，本周有望收紅，標普 500 更將創下自 6 月下旬以來最佳單周表現。交易日氛圍相對平靜，投資人留意企業財報與最新關稅動態，美國對金條加徵關稅引發金市動盪，公債小幅走低，美元則終結連五日跌勢。

〈美股早盤〉川普人事案推升Fed降息預期 主要指數走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.3%。

標普 500 指數目前接近歷史高點，自 4 月低點以來累漲約三成，受企業獲利穩健與聯準會 (FE) 可能降息支撐經濟的預期推動，就業市場顯現降溫跡象。不過，部分機構提醒客戶，估值過高及關稅不確定性下，短期仍可能出現回檔。

美銀策略師哈 Michael Hartnett 指出，受關稅拖累經濟成長的憂慮升溫，投資人正撤出美股、轉進貨幣市場基金。截至 8 月 6 日當週，美股資金流出約 280 億美元，而貨幣市場基金吸引資金流入約 1,070 億美元，為今年 1 月以來最大規模。

巴克萊策略師表示，第二季財報顯示企業韌性依舊，整體毛利率穩定，且多數企業的評論顯示已能妥善管理關稅影響，但川普政策多變，關稅不確定性仍在。

美元指數終結連五日跌勢，小幅回升；美債殖利率變動不大，此前 30 年期公債標售疲弱，顯示需求減退。油價則在連跌後持穩，市場等待美國總統川普在本周對印度購買俄油祭出關稅後，下一步在烏克蘭戰爭上的動作。

歐洲 Stoxx 600 指數持平，料創 5 月以來最大單周漲幅；德國保險巨頭 Munich Re 下調全年營收指引，股價大跌逾 8%，拖累保險板塊。日經 225 指數收漲 1.8%，此前日本貿易談判代表稱，美方同意結束對普遍性關稅的「堆疊」計算，並下調汽車關稅。

川普最新的貿易舉措包括對印度與瑞士出口分別加徵關稅，其中瑞士商品稅率高達 39%，並稱與中國的貿易協議「非常接近」。美國同時確認將結束對日本的關稅堆疊並下調汽車關稅，此舉也引發外界對美歐貿易協議的疑問。

CMC Markets 分析師 Jochen Stanzl 表示，美歐協議雖帶來一些清晰度，但實施細節開始出現混亂，日本鬆了一口氣，但尚不確定同樣規則是否適用於歐盟，近期金價飆升正反映關稅執行的不可預測性。

地緣政治方面，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 獲內閣批准，將接管加薩市的軍事控制權，稱此舉是為在 22 個月戰事後推翻哈瑪斯並解救最後 50 名人質(無論生死)。

俄烏戰爭方面，市場對停火的希望升溫，川普表示即使俄羅斯總統普丁尚未同意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，他也願意與普丁會談。

另據知情人士透露，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 成為川普顧問圈內取代鮑爾出任 Fed 主席的熱門人選。川普並宣布，已提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭 (Stephen Miran) 出任 Fed 理事，任期至明年 1 月庫格勒 (Adriana Kugler) 任期屆滿為止。DWS 投資長 Ivy Ng 表示，更多鴿派聲音有助於市場，但 Fed 仍將依數據決策，因此仍需留意經濟數據。

截至台北時間周五（8 日）21 時許：

焦點個股：

安德瑪 (UA-US) 早盤股價下跌 18.98%，至每股 5.08 美元

美國運動服飾品牌安德瑪 (Under Armour) 周五美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，考慮到高通膨環境下，川普政府變動不定的關稅政策加劇北美市場需求壓力，該公司預估第三季 (本季) 營收與獲利將大幅低於市場預期，導致股價周五盤前暴跌逾 15%，稍早一度擴大至 19%。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 0.83%，至每股 19.94 美元

英特爾 (Intel) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任僅 5 個月，就遭美國總統川普點名要求辭職，理由是存在所謂「利益衝突」，但川普並未提供任何證據。這番言論引發外界對英特爾轉型計畫的新疑慮，消息一度拖累股價下跌，不過周五盤前出現買盤回流，顯示投資人暫時並不預期陳立武會離開公司。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.67%，至每股 327.66 美元

根據《路透》周五報導，特斯拉執行長馬斯克表示，公司將精簡人工智慧 (AI) 晶片研發工作，集中於開發用於推理 (Inference) 的晶片，以運行 AI 模型並即時做出決策。此舉是在外媒報導他已下令解散內部 Dojo 超級電腦團隊後宣布的。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通日前在一份報告中指出，預計 Fed 將從 2025 年 9 月的政策會議上開始降息，並連續三次每次降息 1 碼 (25 個基點)，使政策利率降至 3.5%。該行給出的原因是就業市場和整體經濟已經出現放緩跡象。