​​​​​​​〈美股盤後〉Fed降息預期升溫 那指創新高 蘋果迎2020年以來最佳周

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-09 05:07

‌



美股週五 (8 日) 全面上揚，那斯達克指數寫下新高紀錄，市場消化關稅消息、美國總統川普提名史蒂芬 · 米蘭 (Stephen Miran) 出任聯準會理事，以及降息預期升溫等因素。

Fed降息預期升溫 那指創新高 蘋果迎2020年以來最佳周 (圖：shutterstock)

10 年期美債殖利率週五上揚 3 個基點至 4.28%，美元持穩，油價波動不定，金價則歷經劇烈震盪，自歷史高位回落，川普政府釋出訊號，擬發布行政令釐清進口金條將不會被課關稅。

‌



市場關注的焦點之一，是川普提名現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭出任聯準會理事。該項提名仍須經參議院批准，但目前國會正值休會期，確認時間可能延後。

《華爾街日報》週五報導，川普團隊已擴大對聯準會主席鮑爾繼任人選的搜尋範圍。

目前被視為潛在候選人包括現任顧問哈塞特 (Kevin Hassett)、前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 以及現任理事華勒 (Christopher Waller)，其中華勒據傳是川普團隊的首選。

根據 CME FedWatch 工具，約 90% 的交易員押注聯準會將於 9 月啟動降息。

本週美股走勢起伏，初期受到就業數據不佳影響，引發市場對經濟前景的擔憂，進而強化降息預期。企業財報及大型科技股對關稅的應對成為主導本週行情的關鍵，其中蘋果因加碼千億美元強化美國製造計畫，該股迎來 2020 年以來最佳一週。

美股週五 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 206.97 點，或 0.47%，收 44,175.61 點。

那斯達克指數上漲 207.32 點，或 0.98%，收 21,450.02 點。

S&P 500 指數上漲 49.45 點，或 0.78%，收 6,389.45 點。

費城半導體指數上漲 44.31 點，或 0.79%，收 5,678.02 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 182.03 點，或 1.20%，收 15,320.44 點。

標普 11 大板塊普遍上揚，科技與通訊板塊領漲，公用事業與房地產逆勢下跌。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭幾乎全升。Meta (META-US) 漲 0.98%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.24%；Alphabet (GOOG-US) 上漲 2.44%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.20%。

台股 ADR 僅台積電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.33% ；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07%。

企業新聞

台積電 7 月營收年增近 26%，反映 AI 需求持續推升成長動能，台積電 ADR (TSM-US) 仍小跌 0.33% 至每股 241.83 美元，換算價 1443.24 元，折溢價率達 22.83%。

企業仍受通膨與關稅壓力衝擊，運動服飾品牌 Under Armour(UAA-US) 股價慘崩 18.07%，因該公司預測第二季營收不如預期，主因北美市場需求疲弱、通膨壓力仍高。

社群平台 Pinterest (PINS-US) 也因北美市場銷售表現落後競爭對手而遭分析師下調評等，導致股價重挫 10.43%。

連鎖速食業者 Wendy’s (WEN-US) 回升 1.31%，因為投資人對公司提出的美國業務轉型計畫似乎表示認可，儘管 Wendy’s 因於成本壓力下修全年全球銷售預期。

蘋果 (AAPL-US) 在連續兩日強勢反彈後，週五再勁揚 4.24% 至每股 229.35 美元，成功突破 200 日移動均線，該股本週漲幅超 10%，創 2020 年以來最佳單週表現。

另一方面，《華爾街日報》報導指出，川普政府正計畫於年底讓兩大房貸機構，房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 重新上市，預計出售 5% 至 15% 的股份，籌資約 300 億美元。此次上市可能讓兩家公司整體估值上看 5,000 億美元，成為市場關注的新焦點。

華爾街分析

道瓊本週漲約 1.4%，標普升幅 2.4%。那斯達克本週勁揚 3.9%。

美國對等關稅政策已於週四正式生效，貝爾德投資策略師 Ross Mayfield 指出，這波關稅措施是否對在美國「建廠」的企業全面豁免仍存在不確定性。

他表示：「如果近期能釐清什麼樣的投資規模與時間表符合豁免資格，將對市場帶來正面影響；反之若出現政策反覆，可能引發避險情緒升溫。」

Piper Sandler 市場技術分析師 Craig Johnson 認為，儘管 8 月與 9 月常出現回落，但看空者已被迫「逢低買入」。

eToro 分析師 Bret Kenwell 指出，股市動能強勁，逾八成標普 500 企業財報優於預期，加上降息預期升溫，有利股市續漲。