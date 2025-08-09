川普恫嚇司法部門 稱阻撓關稅將重演經濟大蕭條

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-09 00:28

據《CNBC》周五 (8 日) 報導，美國總統川普警告美國法院不要阻擋他的關稅政策，稱此舉對股市有「正面影響」，若法院出手干預可能導致嚴重經濟衰退，甚至重演 1929 年大蕭條慘劇。目前聯邦上訴法院正審理關稅政策相關案件。

川普總統對司法部門施壓，警告阻止關稅將重創美國經濟。(圖:Shutterstock)

川普在 Truth Social 發文警告法院不要阻檔關稅，否則將引起 1929 年的經濟大蕭條。（圖：Truth Social）

川普周五上午在 Truth Social 平台寫道：「如果激進左派法院在這個節骨眼上裁決對我們不利，企圖打擊或干擾美國史上最大規模的財富創造，將不可能復原或償還這些巨額資金。」

法院審理關稅爭議

川普發表這番言論之際，聯邦上訴法院正就如何處理他的關稅政策進行聽證。前眾議院議長 Paul Ryan 本周告訴《CNBC》，最高法院最終可能取消根據國會 1977 年制定的《國際緊急經濟權力法》所下達的關稅令。

白宮提高美國關稅的法律挑戰主要圍繞在，這些措施可能超出國會在 1970 年代授予總統的緊急權力。不過，彼得森國際經濟研究所資深研究員 Alan Wolff 本周在報告中指出，這些關稅若被推翻，將在退款問題上產生「大量繁文縟節」。Wolff 表示，事情一旦發生就很難完全逆轉。

川普宣稱關稅對股市產生「巨大正面影響」。不過今年市場似乎在白宮放緩關稅時反應正面，在川普加強進口關稅論調時則反應負面。

政治壓力升溫

川普的警告凸顯他面臨的政治壓力，關稅政策已成為其經濟議程核心。儘管他聲稱關稅帶來經濟利益，但批評者認為這些措施推高消費者成本，可能拖累經濟成長。

法律專家指出，總統對司法部門的直接警告並不尋常，可能被視為對司法獨立的施壓。然而川普政府堅持，關稅政策在法律框架內執行，有助於保護美國產業和就業。