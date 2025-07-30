鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 21:42

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美股主要指數周三 (30 日) 開高後走勢趨穩，投資人消化優於預期的美國第二季經濟成長數據，並靜待聯準會 (Fed) 利率決策及大型科技股財報。美債殖利率走揚、美元連續第五日上漲，顯示市場在強勁經濟數據下對 Fed 後續政策保持觀望。

〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人消化GDP數據靜待Fed利率決策(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 1.0%。

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美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據優於預期後，美債下跌、股市持穩，投資人正為聯準會 (Fed) 利率決策做準備，市場普遍預料決策官員將連續第五次會議按兵不動。

標普 500 期貨幾乎持平，經濟活動在第二季反彈，GDP 季增年率初值達 3%，優於市場預期的 2.3%。同時，美債殖利率小幅攀升，因交易員評估美國財政部釋出的訊號，顯示將至少到 2026 年前依賴短期公債來籌資，以應對龐大的聯邦赤字。

Premier Miton Investors 的投資長 Neil Birrell 表示：「如預期般，美國經濟在第二季強勁反彈，甚至超過預期。考量通膨仍高於目標、關稅即將生效且經濟表現穩健，Fed 幾乎不可能在 9 月前行動降息。」

市場聚焦 Fed 主席鮑爾貨幣政策會議後在記者會上的談話，尋找任何可能暗示降息時機的訊號。不過，由於距下次會議前仍有大量經濟數據待公布，鮑爾可能選擇保留政策彈性，等待經濟走向更明朗後再作決策。

同日公布的其他經濟數據顯示，美國企業 7 月招聘加快，但仍符合勞動需求降溫的趨勢。根據有「小非農」之稱的 ADP 資料，民間企業新增就業 10.4 萬人，高於經濟學家預期的 7.6 萬人。

在貿易方面，美國總統川普宣布自 8 月 1 日起對印度課徵 25% 關稅，並暗示將針對印度自俄羅斯採購能源加徵額外懲罰費用。

截至台北時間周三（30 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 211.22 美元

根據外媒爆料，另一位人工智慧研究員離開蘋果轉投 Meta，這意味著該公司在短短一個月內向 Meta Platforms「輸送了」四位 AI 研究員，預計將加入 Meta 新成立的「超級智慧」團隊。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.20%，至每股 321.84 美元

外媒報導，南韓電池製造大廠 LG 新能源 (LG Energy Solution) 已與特斯拉簽署一份價值 43 億美元的供應合約，為特斯拉的能源儲存系統提供高效能的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。據了解，此批磷酸鐵鋰電池將由 LG 新能源位於美國的工廠生產，但相關交易細節目前尚未完全對外公開。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 10.82%，至每股 84.60 美元

南韓 AI 半導體公司 Rebellions Inc. 日前宣布與市值達 668.5 億美元的半導體與半導體設備行業知名企業邁威爾 (Marvell Technology, Inc.) 合作，共同開發針對亞太地區和中東地區驅動的主權支持 AI 計劃的客製化 AI 系統。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 10.4 萬，預期 7.5 萬，前值 - 2.3 萬

美國第二季 GDP 季增年率初值報 3.0%，預期 2.4%，前值 - 0.5%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率初值報 2.5%，預期 2.3%，前值 3.5%

美國第二季實質消費者支出季增年率初值報 1.4%，前值 0.5%

華爾街分析：

根據高盛分析師的估算，上周散戶參與度占標普 500 指數總資金流的比例達 12.63%。這是 2 月以來的最高比例，遠高於近期平均。數據顯示，近年來美國散戶參與度鮮有超過 13% 的情況。