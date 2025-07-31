鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 00:10

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蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (31 日) 美股盤後公布最新財報，華爾街預期該公司會計年度第三季 (4 至 6 月) 營收將年增 4.2% 至 893.4 億美元，焦點將放在其如何應對美國關稅壓力、中國競爭加劇以及延後進入的人工智慧 (AI) 賽局。

〈財報前瞻〉蘋果Q3營收估年增4.2% 關稅挑戰與AI策略備受矚目(圖：REUTERS/TPG)

關稅與供應鏈壓力

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美國總統川普針對蘋果依賴海外製造的策略施壓，威脅對海外製造的 iPhone 課徵 25% 關稅。為減少衝擊，蘋果將供應美國市場的 iPhone 生產轉移至印度。研究機構 Canalys 數據顯示，第二季印度製智慧手機出貨量暴增 240%，主要來自蘋果供應鏈轉移。分析師認為，此舉有助蘋果將關稅衝擊壓低至遠低於 5 月時預估的 9 億美元。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 指出，iPhone 是「美中政府都能掌握的槓桿工具」，在關稅問題尚未塵埃落定前，蘋果仍易受貿易爭端影響。此外，部分分析師認為，蘋果與多數企業一樣，可能高估關稅成本以便在財報公布時超越自身預期。

iPhone 需求回升與 AI 疑慮

LSEG 數據顯示，蘋果第三季 iPhone 銷售預計年增 2.2%，高於上季的 1.9%，主要受惠於中國市場回暖。Counterpoint Research 統計指出，中國第二季 iPhone 銷量年增 8%，受「618 購物節」折扣、政府舉辦的舊換新補貼及針對 iPhone 16 Pro 的促銷推動。

然而，中國市場仍存在不確定性，特別是本土品牌如榮耀等推出內建生成式 AI 工具的智慧手機，競爭加劇。與此同時，蘋果在 AI 領域的謹慎態度引發市場擔憂。其 AI 功能套件「Apple Intelligence」與 ChatGPT 整合推出延後，Siri 的 AI 升級亦要等到明年才上線，令外界質疑其在 AI 浪潮中是否落後。

除 iPhone 外，市場預期蘋果其他硬體設備的銷售在第三季趨緩，而服務業務 (包括 App Store 與訂閱服務) 營收則預計年增 10.7%，略低於上季的 11.6% 增幅，但仍為成長主力。