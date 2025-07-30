鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 20:30

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美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 7 月民間企業新增就業 10.4 萬人，超過市場預期的 6.4 萬人，並扭轉 6 月的 2.3 萬人減少情況，顯示在經濟面臨關稅壓力下，就業市場仍具韌性。有分析指出，在通膨偏高、經濟仍穩健且關稅將生效的情況下，聯準會 (Fed) 幾乎不可能在 9 月前降息。

美7月小非農就業超預期增10.4萬人 勞動市場維持穩健(圖：REUTERS/TPG)

美國 7 月民間企業新增就業 10.4 萬人，超過市場預期的 6.4 萬人，就業市場仍有韌性。(圖：ZeroHedge)

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ADP 報告顯示，6 月數據也從原先公布的減少 3.3 萬人，上修為減少 2.3 萬人。雖然招聘速度較去年放緩，但 7 月增幅為今年 3 月以來最佳，反映勞動市場仍維持溫和活絡。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「我們的招聘與薪資數據大體上顯示經濟健康，雇主對消費者韌性展現更樂觀的態度。」

招聘回升 休閒餐飲領漲

報告指出，娛樂與餐飲業新增 4.6 萬人，為主要動能，金融業新增 2.8 萬人，貿易、運輸及公用事業新增 1.8 萬人，營建業則增 1.5 萬人；相較之下，教育與醫療服務業減少 3.8 萬人。按企業規模分，中型與大型企業各增 4.6 萬人，小型企業則僅增 1.2 萬人。

此外，薪資年增速持穩於 4.4%，為 2021 年 5 月以來低點之一，符合近期趨勢；轉職者薪資年增 7%，顯示勞動市場雖放緩，但薪資壓力仍未完全消退。ADP 統計覆蓋逾 2,500 萬名美國私部門員工，與史丹佛數位經濟實驗室合作發布。

薪資年增速持穩於 4.4%，為 2021 年 5 月以來低點之一，符合近期趨勢。(圖：ZeroHedge)

市場關注 Fed 與非農數據

雖然 7 月新增就業優於預期，但民間招聘速度仍明顯低於去年水準。企業在川普政策帶來的不確定性下，對用工更為謹慎。續領失業金數據顯示，求職時間延長，即便初領失業金仍維持低檔。

Premier Miton Investors 的投資長 Neil Birrell 表示：「如預期般，美國經濟在第二季強勁反彈，甚至超過預期。考量通膨仍高於目標、關稅即將生效且經濟表現穩健，Fed 幾乎不可能在 9 月前行動降息。」

這份 ADP 報告出爐之際，Fed 正結束為期兩天的政策會議，市場普遍預期將連續第五次按兵不動，官員將觀察關稅對通膨與勞動市場的後續影響。報告公布後，投資人關注就業數據是否意味勞動市場放緩趨勢仍在可控範圍內，並將影響市場對 Fed 後續降息時點的預期。

ADP 報告通常被視為美國勞工部非農就業 (NFP) 數據的前瞻指標，但兩者結果時常差異顯著。6 月非農數據顯示，民間部門新增 7.4 萬人，包含政府部門則為 14.7 萬人。